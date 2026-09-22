Doğal balgam söktürücü: ilaç etkisi yapacak! Kurtulmak için tek çaresi var... Balgamı bıçak gibi kesen formül
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Doğal balgam çözümü; balgamı azaltılmasını amaçlayan bu tarifin çok etkili olduğu öne sürülürken, çok talep görüyor. Sabırlı bir şekilde bu formülü uygularken neticesinde gücü balgamı bıçak gibi kesiyor, adeta tek çare oluyor. Peki, bal, 7 gün 24 saat içinde balgam gelmesi halinde peki malzemelere nasıl dahil olacak? İşte kurtulmak için bu altın kurallar yapılacak...
Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi İçin Malzemeler;
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi Nasıl Yapılır?
Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.
Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz.
Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın.
Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım.
Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz.
Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.
Afiyet olsun
Kadın - Aile
Yoğrulmayan ekmek: yapılan bu yol şaşırtıyor: En güvenli listeye girdi! 'Neler oluyor böyle' dedirten ekmek
Kadın - Aile
Domates ve salça beyin fonksiyonlarınızı nasıl etkileyebilir? Beslenmeye karşı bilinmeyen etkisi daha ortaya çıktı
Kadın - Aile
Tereyağı yapanlar pet şişeye doldurun: Hiç can sıkıcı olmayan çok pratik tarifeden sapma! Masaya gelen doğal kaynak
Kültür Sanat
Türkiye'de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira! Sinema programına gitmeyen kalmasın
Kadın - Aile
Günde 1 elma yemenin 10 faydası: Yetkililer en güvenilir, en etkilisi o diyor... Ne yapıp edip alın
Aktüel
Acayip şekilde: Kolları tıpkı çamaşır ipi gibi canlı doğrulandı: Bilim insanlarını bile şaşırttı, hayrete düşürdü
Aktüel
Asırlık tatlar sofralara gelmeye başladı: 'fakir mutfağı' denildi, herkesin gözdesi oldu! Değişimin sebebi şunlar...
Kadın - Aile
Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın
Aktüel
45 yıldır orada saklıymış! Saati kardeşler çıkarmıştı: Miras kalan saat tahminlerin çok üzerine bulundu
Kadın - Aile
Asıl tehlike internette... Günde avuç avuç yutulan: En çok zararlı olan takviye... Bunu yapmayın
Sağlık
Beyin içindeki o detay pek çok şeyi açıklıyor: Eğer yaş aldıkça zamanın hızlandığını hissediyorsanız... işte sebebi
Kadın - Aile
En güçlü yöntem: Salatalıkları haftalarca taze tutuyor! Şefin basit saklama yöntemi ile 10 güne kadar hazır
Kadın - Aile
Faydasını öğrenen deniyor...Bilim dunyası bile faydasını gözler önüne serdi:Toprakla temas bağışıklığı artırıyor...
Kadın - Aile
Gençlik aşısı gibi yapıyor... Kendi küçük faydası büyük: Muazzam bir şifa kaynağı vücudu baştan aşağı yeniliyor!