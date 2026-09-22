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Kadın - Aile Doğal balgam söktürücü: ilaç etkisi yapacak! Kurtulmak için tek çaresi var... Balgamı bıçak gibi kesen formül
Kadın - Aile

Doğal balgam söktürücü: ilaç etkisi yapacak! Kurtulmak için tek çaresi var... Balgamı bıçak gibi kesen formül

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Doğal balgam söktürücü: ilaç etkisi yapacak! Kurtulmak için tek çaresi var... Balgamı bıçak gibi kesen formül

Doğal balgam çözümü; balgamı azaltılmasını amaçlayan bu tarifin çok etkili olduğu öne sürülürken, çok talep görüyor. Sabırlı bir şekilde bu formülü uygularken neticesinde gücü balgamı bıçak gibi kesiyor, adeta tek çare oluyor. Peki, bal, 7 gün 24 saat içinde balgam gelmesi halinde peki malzemelere nasıl dahil olacak? İşte kurtulmak için bu altın kurallar yapılacak...

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi İçin Malzemeler;

1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi Nasıl Yapılır?

Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz.
Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın.

Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım.
Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz.

Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.

Afiyet olsun

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