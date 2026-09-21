En güçlü yöntem: Salatalıkları haftalarca taze tutuyor! Şefin basit saklama yöntemi ile 10 güne kadar hazır

Kat'ın ilk önerisi, marketten satın alınan salatalıkların kendi ambalajları içerisinde buzdolabına yerleştirilmemesi. Şef, sebzelerin taşınması sırasında kullanılan ambalajların her zaman ideal saklama koşullarını sağlamayabileceğini belirtiyor. Bu nedenle salatalıkların önce hafifçe durulanması, ardından kağıt havluyla tamamen kurulanması gerekiyor. Kat'a göre taze sebzelerin iki temel düşmanı oksijen ve su. Her ikisinin de fazla veya yetersiz olması sebzelerin daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor. Salatalık zaten yüksek miktarda su içerdiği için amaç, saklama sırasında oluşan fazla nemi kontrol altında tutmak. KAĞIT HAVLU NEMİ ÇEKİYOR Kat, temiz ve kuru salatalıkları bir silikon saklama poşetine yerleştiriyor. Silikon poşet bulunmuyorsa kilitli buzdolabı poşetinin de kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak salatalıkları doğrudan poşete koymak yerine önce kağıt havluya sarıyor. Kağıt havlu, salatalıkların çevresinde oluşan fazla nemi emerek sebzelerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. Hazırlanan salatalıklar daha sonra poşete yerleştiriliyor, poşet kapatılıyor ve buzdolabına kaldırılıyor.