En güçlü yöntem: Salatalıkları haftalarca taze tutuyor! Şefin basit saklama yöntemi ile 10 güne kadar hazır

Kat'ın paylaşımı sosyal medyada da ilgi gördü. Bir kullanıcı, yöntemi uyguladıktan sonra poşeti bir daha açmayacağını esprili bir şekilde söylerken, başka bir kullanıcı salatalıkları sebzelik bölümünde küflenme deneyi yapmak için aldığını belirtti. Bir başka kullanıcı ise kağıt havlu yerine pişirme kağıdının daha iyi sonuç verdiğini iddia etti. Salatalıkların daha uzun süre taze kalması için diğer öneriler İyice yıkayıp kurutun:Salatalıkları soğuk suyla duruladıktan sonra tamamen kurulayın. Fazla nem küf oluşumunu hızlandırabilir ve bozulmaya neden olabilir. Üst veya orta raflarda saklayın: Salatalıkları sebzelik çekmecesi yerine buzdolabının üst ya da orta raflarında tutmak öneriliyor. Çok düşük sıcaklıklar salatalıkların dokusunun bozulmasına ve su çekmiş gibi görünmesine neden olabilir. Kağıt havlu kullanın: Bütün salatalıkları kağıt havluya sararak fazla nemi kontrol altında tutabilirsiniz. Ardından hafifçe kapatılmış veya hava almasına izin veren kilitli bir poşete yerleştirebilirsiniz. Metal kaşık ekleyin: Temiz bir metal kaşığın salatalıkların yanına, poşetin içerisine konulmasının poşet içindeki sıcaklığın daha dengeli kalmasına yardımcı olduğu öne sürülüyor. Özellikle buzdolabı kapağının sık açılıp kapatıldığı durumlarda bu yöntemin işe yarayabileceği belirtiliyor. Etilen üreten yiyeceklerden uzak tutun: Salatalıkları domates, muz ve kavun gibi etilen üreten meyve ve sebzelerden ayrı saklamak öneriliyor. Etilen, salatalıkların daha hızlı yumuşamasına, sararmasına ve bozulmasına neden olabilir. Kesilmiş salatalığa dikkat edin: Salatalığın yalnızca bir bölümünü kullandıysanız, açıkta kalan kısmını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.