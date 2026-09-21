Beyin içindeki o detay pek çok şeyi açıklıyor: Eğer yaş aldıkça zamanın hızlandığını hissediyorsanız... işte sebebi
Çocukluk döneminde geçen saatler, günler hatta aylar yetişkinlikte olduğundan çok daha uzunmuş gibi hissedilebiliyor. Oysa yaş ilerledikçe haftalar ve yıllar adeta göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Peki zaman gerçekten hızlanıyor mu, yoksa beynimiz geçen süreyi farklı mı algılıyor? Bilim insanlarının bu soruya yanıt bulmak için yaptığı çalışmalar, yaş aldıkça zaman algımızın değişmesinin ardında beynimizdeki dikkat çekici bir mekanizmanın bulunabileceğine işaret ediyor.