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Gündem Milyarlık vurgunun kara para trafiği çözülüyor! Fon soruşturmasında İsviçre ve milyonluk transfer operasyonu!
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Milyarlık vurgunun kara para trafiği çözülüyor! Fon soruşturmasında İsviçre ve milyonluk transfer operasyonu!

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Milyarlık vurgunun kara para trafiği çözülüyor! Fon soruşturmasında İsviçre ve milyonluk transfer operasyonu!

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen dev "fon soruşturması" yeni ve şoke edici gözaltılarla genişlemeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan derinlemesine mali incelemelerde, tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına milyonlarca dolar aktarıldığı ve devasa meblağlarda para transferleri gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" yeni gözaltılarla genişledi. Tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026'da İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül'de iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlenen Hamza Kablan gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni tespitlerin ardından operasyonların kapsamı genişledi. İncelenen yüksek tutarlı transferler üzerine Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı.

 

14,5 MİLYON DOLARLIK TRANSFER SONRASI GÖZALTI

Soruşturma kapsamında banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Selim Dağbaşı'nın, tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Soruşturmayı yürüten birimler, söz konusu para hareketinin ardından Dağbaşı'nı gözaltına aldı. İşlemin niteliği ve paranın kaynağına ilişkin inceleme soruşturma kapsamında devam ediyor.

970 MİLYON 360 BİN TL'LİK İKİ İŞLEM

Soruşturmadaki ikinci dikkat çeken para hareketi ise Hamza Kablan üzerinden gerçekleşti. Yapılan incelemelerde Kablan'ın 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlendi. Tespitin ardından Kablan da gözaltına alındı. Böylece soruşturmada incelenen para transferlerine iki yeni isim daha eklendi.

 

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