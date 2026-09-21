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Gündem Başkan Erdoğan'dan New York'ta kritik diplomatik zirve!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan New York'ta kritik diplomatik zirve!

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Başkan Erdoğan'dan New York'ta kritik diplomatik zirve!

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde yoğun diplomatik temaslarına hız kesmeden başladı. Başkan Erdoğan, bu kapsamda Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

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