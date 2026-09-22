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Ekonomi
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Döviz piyasasında hareketlilik!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Döviz piyasasında hareketlilik!

Döviz piyasalarında 22 Eylül Salı sabahında dolar 48,8 lira, euro ise 56 lira seviyesinde işlem görüyor. Sterlin 65,3 lira seviyesinde seyrediyor.

#1
Foto - Döviz piyasasında hareketlilik!

Döviz piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinde dolar/TL 48,76 alış ve 48,83 satış, euro/TL ise 55,97 alış ve 56,07 satış seviyelerinde bulunuyor.

#2
Foto - Döviz piyasasında hareketlilik!

İngiliz sterlini ise 65,28 lira alış ve 65,34 lira satış seviyesinden işlem görüyor.

#3
Foto - Döviz piyasasında hareketlilik!

Diğer döviz kurları Sabah saatlerindeki piyasa verilerine göre 100 Japon yeni 31,06 lira, İsviçre frangı 59,42 lira, Kanada doları 34,78 lira, Avustralya doları ise 34,76 lira seviyesinde bulunuyor.

#4
Foto - Döviz piyasasında hareketlilik!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 21 Eylül için açıkladığı gösterge kurda ise doların alış fiyatı 48,71, satış fiyatı 48,80 lira; euronun alış fiyatı 55,92, satış fiyatı 56,02 lira olarak kaydedildi.

#5
Foto - Döviz piyasasında hareketlilik!

Döviz kurlarında gün içerisinde küresel piyasalardaki gelişmeler, doların uluslararası seyri ve yurt içindeki ekonomik veriler doğrultusunda değişiklik yaşanabiliyor.

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