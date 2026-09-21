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Gündem Başkan Erdoğan, Kurti'yi kabul etti
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Başkan Erdoğan, Kurti'yi kabul etti

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Başkan Erdoğan, Kurti'yi kabul etti

New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.

 

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da hazır bulundu.

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