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İSLAM Mersin'de yaşayan Rus kadın hidayete erdi İslamiyet, dünyasına ‘Güneş’ gibi doğdu
İSLAM

Mersin'de yaşayan Rus kadın hidayete erdi İslamiyet, dünyasına ‘Güneş’ gibi doğdu

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AA Giriş Tarihi:

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Mersin'de yaşayan Rus kadın hidayete erdi İslamiyet, dünyasına ‘Güneş’ gibi doğdu

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Rus vatandaşı Kseniia Lytvynova, Müslüman olup "Güneş" adını aldı.

Müslüman olmaya karar veren 45 yaşındaki Lytvynova için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru'nun katıldığı törende kelimeişehadet getiren Lytvynova, Müslüman oldu.

"Güneş" adını alan Lytvynova'ya ihtida belgesi takdim edildi.

- "Kalbimle bu dini kabul etmeyi seçtim"

Kseniia Lytvynova, gazetecilere, Türkiye'ye 3 yıl önce çalışmak için geldiğini söyledi.

Müslümanlığa ilgi duyduğunu belirten Lytvynova, "Hristiyan doğdum ama bu benim seçimim değildi. Müslümanlığı araştırdım ve okudum. Kalbimle, yani içten bu dini kabul etmeyi seçtim. Elhamdülillah Müslüman oldum." dedi.

Müftü Doğru da Silifke'de yaşayan birçok yabancı uyruklunun İslam'ı araştırıp etkilendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kardeşimiz 'Güneş' ismini aldı. İnşallah bundan sonraki hayatı güneş gibi parlak, aydınlık ve sıcak olacak. Bu kardeşimize aynı zamanda İslam'ı iyi tanıması için Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından hediye ettik."

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