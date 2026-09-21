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Gündem Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!

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Gazeteci Ece Sevim'in sosyal medya üzerinden paylaştığı değerlendirmelerle Sözcü Gazetesi'nin iddiaları ve yayın politikası sert bir dille eleştirilirken, ülke gündemini meşgul eden olayların ardındaki gerçek çıkarlar deşifre edildi.

Siyaset ve medya gündeminde büyük ses getiren değerlendirmelerde, son dönemde yaşanan gelişmeler üzerinden yürütülen algı operasyonları ve menfaat ilişkileri gözler önüne serildi. Gazeteci Ece Sevim'in açıkladığı değerlendirmelerle Sözcü Gazetesi'nin iddiaları ve yayın politikası sert bir dille eleştirilirken, ülke gündemini meşgul eden olayların ardındaki gerçek çıkarlar deşifre edildi.

 

"Atina korkudan ne yapacağını şaşırdı! Yunan başbakanı tüm batıyı dolaşıyor!"

Dış politikadaki dengeleri değerlendiren açıklamada, Türkiye'nin attığı adımların ve liderin ortaya koyduğu iradenin komşu ülkelerde ve batı başkentlerinde nasıl bir paniğe neden olduğu vurgulandı. "Bir gece ansızın gelebiliriz" vurgusunun ardından Yunanistan başbakanının korkuyla ülke ülke gezdiğine işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Yunan başbakanı tüm batıyı dolaştı korkusundan Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz dedi diye hala geziyor korkusundan. Ülke ülke geziyor. Erdoğan bize bunu dedi bir şey yapar mı diyerek yani."

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