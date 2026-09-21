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Yaşam Virajı alamadı, 60 metre kaydı! Belediye otobüsü karşı şeride geçip iki otomobile çarptı
Yaşam

Virajı alamadı, 60 metre kaydı! Belediye otobüsü karşı şeride geçip iki otomobile çarptı

Yeniakit Publisher
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan belediye otobüsü yaklaşık 60 metre sürüklenerek karşı şeride geçti ve iki otomobile çarptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şehir içi yolcu otobüsünün karıştığı kaza korku dolu anlara sahne oldu.

 

Kaza, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. idaresindeki 41 BR 394 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsü, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yaklaşık 60 metre kayarak karşı şeride geçen otobüs, 41 AYC 100 plakalı Fiat marka otomobil ile 41 UU 814 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri bölgenin güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

 

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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