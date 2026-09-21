Türkiye'de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira! Sinema programına gitmeyen kalmasın

Sinema Salonlarına Güçlü Destek. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından, GNÇ ana sponsorluğunda hayata geçirilen festival; sinemanın yalnızca bir içerik değil, büyük perdede, karanlık salonda ve izleyicilerle birlikte deneyimlenen güçlü bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Festival, sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunarken her yaştan sinemaseverin sinemaya erişimini de kolaylaştıracak. İlk Yılında 780 Binden Fazla Seyirci. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen festival, Türk sinema sektörü açısından önemli bir başarıya imza attı. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte 780 binden fazla seyirci sinema salonlarına geldi. Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir erişim ve daha güçlü bir programla sinemaseverleri beyaz perde etrafında buluşturmayı hedefliyor.