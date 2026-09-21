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Spor Kayserispor’a FIFA’dan dev ceza
Spor

Kayserispor’a FIFA’dan dev ceza

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Kayserispor’a FIFA’dan dev ceza

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'a eski antrenörü Trond Strande’den kaynaklanan sebeplerden dolayı transfer yasağı verildi.

TFF 1. Ligi'nde mücadele veren Kayserispor'a bir transfer yasağı daha geldi.

Geçtiğimiz hafta eski teknik direktörü Erling Moe ve yardımcısından dolayı gelen transfer yasağına Moe'nin antrenör takımında bulunan bir isimden daha geldi.

 

3 DÖNEM YASAK GETİRİLDİ

Sarı kırmızılı kulübün eski teknik ekibinde yer alan Trond Strande'den kaynaklanan 60 bin Euro tutarındaki alacak nedeniyle FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı kararı uygulandığı bildirildi. Ödemenin gerçekleştirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kayserispor'un transfer yapmasının önündeki bu engelin kaldırılması bekleniyor.

 

AÇIKLAMA YAPILDI

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Emir Akpınar kamuoyuna yaptığı açıklamada; "Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60 bin Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya 'öde-kaldır' niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

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