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Gündem DMM'den "Uganda" yalanlaması
Gündem

DMM'den "Uganda" yalanlaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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DMM'den "Uganda" yalanlaması

Trollerin ve fondaşların yalanları bitmek bilmiyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanlığına atfedilen "Uganda" konulu metni yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak "Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Tehditleri Hakkında" başlığıyla yayımlanan metnin sahte olduğunu duyurdu.

 

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak 'Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Tehditleri Hakkında' başlığıyla yayımlanan metin tamamen sahtedir. Dışişleri Bakanlığımızın veya ilgili kurumlarımızın internet sitesinde ya da resmi iletişim kanallarında böyle bir açıklama veya duyuru yer almadığı Kampala Büyükelçiliğimiz tarafından duyurulmuştur."

Söz konusu asılsız belgenin dijital imkanlarla sahte bir şekilde kurgulandığı ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada, gerçek olmayan bilgi ve sahte belgeler üzerinden yürütülen bu tür dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, resmi bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili resmi kurumlarına ait yayın mecralarının takip edilmesi istendi.

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