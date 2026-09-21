Meselenin hukuki boyutu konuşulmuyor: Kontrolden çıkan yapay zeka sahibinde yakar

Hukukta müşterek sorumluluk kavramının olduğunu hatırlatan Avukat Selman Yaray, "Nasıl ki sahibi olduğunuz bir hayvan sizden bağımsız şekilde komşunuza zarar verdiğinde siz sorumlu oluyorsanız bunda da öyle. Sizin ürettiğiniz ve hayatımıza dahil ettiğiniz yapay zeka uygulaması, başka birine zarar verdiğinde yine siz sorumlu olursunuz. Çünkü sahibi sizsiniz. Maddi ve manevi tazminatı mahkum olmanız sürpriz olmaz" şeklinde konuştu. "İnternet Sitem Hacklendiğinde, Şifrelerim Kırıldığında Ne Yapacağım?" Kontrolden çıkan yapay zeka uygulamasının maddi-manevi zararlara sebep olacağını belirten Yaray, "Hayal edin, hacklenen site bir bankanın olursa veya şifresi kırılan bir uygulama alışveriş sitesi ise doğacak zararları hayal edebiliyor musunuz? İşte burada doğacak maddi-manevi kayıpların sorumlusu, o yapay zeka uygulamasını üreten uzmanlar ve onun sahibi olanlardır. Bu yüzden çalışmaları yürütenler çok dikkatli olmalı. Başına olumsuz şeyler gelenlerin ilk yardım alacağı resmi kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dur" dedi.