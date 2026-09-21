Meselenin hukuki boyutu konuşulmuyor: Kontrolden çıkan yapay zeka sahibinde yakar
Son günlerde Silikon Vadisi'nden gelen yapay zekanın kontrolden çıkabildiği bilgileri, tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son günlerde Silikon Vadisi'nden gelen yapay zekanın kontrolden çıkabildiği bilgileri, tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.
Meselenin hukuki boyutunun gözden kaçırıldığına dikkat çeken Avukat Selman Yaray, önemli bilgiler paylaştı.
"Yapay Zekanın Vereceği Tüm Zararlardan Üreticileri De Sorumlu Olacak" Yapay Zeka uygulamalarının denemeler sırasında kontrol dışı olumsuz faaliyetlerde bulunduğuna dair haberlere dikkat çeken Yaray, "Yeni bir uygulamanın test esnasında bir başka siteyi hacklediği, yine farklı bir yapay zeka uygulamasının da kendisine emir verilmediği halde başka bir uygulamanın şifrelerini kırdığı haberleri geliyor. Bunlar çok tehlikeli haberler. Çünkü hayatımızı kolaylaştırmasını beklediğimiz bir teknolojinin, kontrolden çıkıp kendi başına hareket ettiğini düşündürüyor. Konunun hukuki boyutu da burada devreye giriyor" dedi.
Hukukta müşterek sorumluluk kavramının olduğunu hatırlatan Avukat Selman Yaray, "Nasıl ki sahibi olduğunuz bir hayvan sizden bağımsız şekilde komşunuza zarar verdiğinde siz sorumlu oluyorsanız bunda da öyle. Sizin ürettiğiniz ve hayatımıza dahil ettiğiniz yapay zeka uygulaması, başka birine zarar verdiğinde yine siz sorumlu olursunuz. Çünkü sahibi sizsiniz. Maddi ve manevi tazminatı mahkum olmanız sürpriz olmaz" şeklinde konuştu. "İnternet Sitem Hacklendiğinde, Şifrelerim Kırıldığında Ne Yapacağım?" Kontrolden çıkan yapay zeka uygulamasının maddi-manevi zararlara sebep olacağını belirten Yaray, "Hayal edin, hacklenen site bir bankanın olursa veya şifresi kırılan bir uygulama alışveriş sitesi ise doğacak zararları hayal edebiliyor musunuz? İşte burada doğacak maddi-manevi kayıpların sorumlusu, o yapay zeka uygulamasını üreten uzmanlar ve onun sahibi olanlardır. Bu yüzden çalışmaları yürütenler çok dikkatli olmalı. Başına olumsuz şeyler gelenlerin ilk yardım alacağı resmi kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dur" dedi.
Tüm bu tartışmaların sıradan vatandaşı da çok yakından ilgilendirdiğini dile getiren Avukat Selman Yaray, "80'ler akımına dahil olan veya çektiği fotoğrafı yükleyerek mekan soran kişiler de yapay zekaya veri sağlamış oluyor. Bu verilerimizin ne kadar özel olduğu ve nerelerde kullanılacağı muamma. Sadece yapay zekayı üretenlerin değil kullananların da çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" dedi.
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