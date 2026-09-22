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Ankara'da dehşet evi: 3 erkek cesedi bulundu!

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DHA Giriş Tarihi:

Ankara'da dehşet evi: 3 erkek cesedi bulundu!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ihbarı değerlendiren polisler gittikleri evde 3 erkek cesediyle karşılaştı.

#1
Foto - Ankara'da dehşet evi: 3 erkek cesedi bulundu!

Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Ankara'da dehşet evi: 3 erkek cesedi bulundu!

CESETLERİN ÜZERLERİNDE KURŞUN VE BIÇAK YARASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

#3
Foto - Ankara'da dehşet evi: 3 erkek cesedi bulundu!

Sağlık ekiplerin tarafından yapılan incelemede dairedeki kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu, cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu ve üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu tespit edildi.

#4
Foto - Ankara'da dehşet evi: 3 erkek cesedi bulundu!

Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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