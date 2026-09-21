Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın
Yumurta alırken tazeliğini ve bayatlığını anlamak zor. yumurtayı satın alırken ambalajın içinin kontrol edilmemesi, sağlığı tehdit eden ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Fakat imkânsız değil. Peki, son kullanma tarihi geçmiş yumurtalarla ne yapılmalı? Doğrudan çöpe atmak zorunda değilsiniz. Basit bir tazelik testi, yumurtaların hala yenilebilir olup olmadığını ve en iyi nasıl kullanılacağını belirlemenize yardımcı olabilir. Testin detayları haberimizde…