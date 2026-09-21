  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler! Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Savvas Iakovidis yerden yere vurdu: Namusu ve mertliği kenara ittik İsmail Kartal ilk kellesini alıyor: Fenerbahçe'de ilk isim belli oldu! ‘Kalp krizi geçirdi’ denilmişti! İstanbulspor'dan Mendy açıklaması Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın Selma Savcı yazdı: PISA başarısının altında bir çapanoğlu aramak!.. Emekli maaşını yükseltmenin yolunu açıkladı: Her şey orada saklı Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi! Bakan Göktaş duyurdu: Fondan 18 bin 334 gence 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın

Yumurta alırken tazeliğini ve bayatlığını anlamak zor. yumurtayı satın alırken ambalajın içinin kontrol edilmemesi, sağlığı tehdit eden ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Fakat imkânsız değil. Peki, son kullanma tarihi geçmiş yumurtalarla ne yapılmalı? Doğrudan çöpe atmak zorunda değilsiniz. Basit bir tazelik testi, yumurtaların hala yenilebilir olup olmadığını ve en iyi nasıl kullanılacağını belirlemenize yardımcı olabilir. Testin detayları haberimizde…

#1
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın

Yumurtaları iki haftadan sonra buzdolabında saklarsanız, raf ömrü son kullanma tarihinden sonra 2 ila 4 hafta daha uzar. Peki, taze yumurta nasıl anlaşılır?

#2
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın

Yumurtaların ambalajında son tüketim tarihi yer alır. Almanya'da bu süre 28 gün olarak belirlenmiştir. Ancak tarihin geçmiş olması, yumurtanın kesin olarak bozulduğu anlamına gelmez. Doğru koşullarda muhafaza edilen yumurtalar çoğu zaman bu sürenin ardından da tüketilebilir.

#3
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın

Son kullanma tarihi geçmiş yumurtalar yalnızca pişmiş olarak tüketilmelidir. Fırında pişirme veya yemek yapımında kullanılmaya uygundurlar, ancak tiramisu veya mayonez gibi çiğ yemeklerde kullanılmamalıdırlar. İşte bir yumurtanın hala taze olup olmadığını nasıl test edeceğiniz. Yumurtaların tazeliğini test etmenin kolay bir yolu vardır, çünkü bozulmuş bir yumurta kırıldığında çürük bir koku yayar. TAZE VE BAYAT YUMURTA TESTİ Geniş bir bardağa su doldurun. İçerisine 1 kaşık tuz atın. Ardından yumurtayı içerisine atın. Taze yumurta kabın dibinde yatay halde durur. Dik duran yumurta, orta tazeliktedir. Suyun üzerinde yüzen yumurta bozulmuş demektir. Taze yumurtanın akı saydam, sarısı dağılmamış ve esnektir. Bayat yumurtanın hava boşluğu büyümüştür, sallandığı zaman ses çıkarır.

#4
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın

Yumurta kaynadıktan sonra 100 kadar sayın. Ardından ocaktan aldığınız yumurtayı hemen soyun. Kayısı kıvamında olan yumurta en sağlıklısıdır. Onun dışında 5 dakika üzeri pişirilen yumurtanın içeriğine kabuğundaki sülfür karışır. Bu da yumurtanın içindeki vitaminleri eritir. Demir eksikliği olan kişilerin bol bol tüketilmesi tavsiye edilen yumurta, bu yüzden pişirilme süresi oldukça önemlidir. Yumurta pişirilirken dikkat edilmesi gereken diğer püf nokta ise organik olup olmamasıdır. Fabrikasyon yumurtalardaki kabuklar incedir. Bu da kaynarken hızla hasar almasına neden olabilir. Organik olanlarda ise kabuklar serttir. Bu yüzden kaynamaya başladıktan sonra 150 ya da 200'e kadar sayabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!
Gündem

Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!

Şehir Planlamacısı mezunu olduğu halde, ‘Gıda Dedektifi’ isimli sosyal medya hesabından etiket okuyuculuğu yapan Musa Özsoy’un maskesi düştü..
Ali Karahasanoğlu yazdı: Fon yolsuzluğunun faturası iktidara mı kesilecek?
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: Fon yolsuzluğunun faturası iktidara mı kesilecek?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü “Fon yolsuzluğunu mu yazalım, haydi yazalım” başlıklı köşe yazısında yatırım fonları..
Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?
Gündem

Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?

Berlin seçimlerinde sandıktan çıkan ilk sonuçlar, Türkiye kökenli Elif Eralp’i Almanya’nın gündemine taşıdı. İlk projeksiyonlarda Eralp’in b..
Süleymaniye minberindeki 'fraklı hocadan fraklı büyükelçiye' 94 yıllık mesaj
Gündem

Süleymaniye minberindeki 'fraklı hocadan fraklı büyükelçiye' 94 yıllık mesaj

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Korhan Karakoç’un İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a güven mektubunu frak ve si..
İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat
Gündem

İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat

İstanbul’da düzenlenen etkinlik nedeniyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu’ndaki bazı yollar saat 06.00 itibarıyla araç trafiğin..
Siyonist rejimin maşası haddini yine aştı: Ugandalı meczuptan Türkiye’ye yeni küstahlık
Dünya

Siyonist rejimin maşası haddini yine aştı: Ugandalı meczuptan Türkiye’ye yeni küstahlık

Daha önce Türkiye’den 1 milyar dolar isteyip "30 gün içinde tüm bağları koparırız" tehditleriyle maskaraya dönen, 100 bin askerini terör dev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23