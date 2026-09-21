Yumurta alırken çoğu kişi bu yolu bilmiyor: Bu basit test her şeyi açıklıyor... Sakın ha sakın almayın

Yumurta kaynadıktan sonra 100 kadar sayın. Ardından ocaktan aldığınız yumurtayı hemen soyun. Kayısı kıvamında olan yumurta en sağlıklısıdır. Onun dışında 5 dakika üzeri pişirilen yumurtanın içeriğine kabuğundaki sülfür karışır. Bu da yumurtanın içindeki vitaminleri eritir. Demir eksikliği olan kişilerin bol bol tüketilmesi tavsiye edilen yumurta, bu yüzden pişirilme süresi oldukça önemlidir. Yumurta pişirilirken dikkat edilmesi gereken diğer püf nokta ise organik olup olmamasıdır. Fabrikasyon yumurtalardaki kabuklar incedir. Bu da kaynarken hızla hasar almasına neden olabilir. Organik olanlarda ise kabuklar serttir. Bu yüzden kaynamaya başladıktan sonra 150 ya da 200'e kadar sayabilirsiniz.