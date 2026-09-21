Tereyağı yapanlar pet şişeye doldurun: Hiç can sıkıcı olmayan çok pratik tarifeden sapma! Masaya gelen doğal kaynak

KAYMAKTAN TEREYAĞI İÇİN MALZEMELER. İstediğiniz kadar kaymak, 1 ya da 2 su bardağı ılık su, 1 ya da 2 su bardağı soğuk su, biraz buz doğal ve leziz bir tereyağı yapmak için gereken malzemelerdir. Kaymakları tencereye koyduktan sonra karıştırmalı ve yağın düşmesini sağlamalısınız. Bu sandığınızdan çok daha kolay olacaktır. Bu işlemi mutfak robotunun karıştırma aparatıyla da yapabilirsiniz. Ancak bu kaymak az olduğu zaman daha etkili olacaktır. Elinizde çok kaymak biriktiyse buna gerek yok. Tencerenin içine ılık su koyarak devam edin ve suyu kaynatmadan yalnızca ılınmasını sağlayın Tenceredeki kaymağı, dairesel hareketlerle yavaşça karıştırarak bu işleme devam edin. Burada yapmanız gereken şey yağ katmanının oluşmasını sağlamak.