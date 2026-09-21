Tereyağı yapanlar pet şişeye doldurun: Hiç can sıkıcı olmayan çok pratik tarifeden sapma! Masaya gelen doğal kaynak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Evde mis gibi bir tereyağı yapmaya ne dersiniz? Alıp kaynattığınız sütten çıkan kaymakları tereyağı yapmak için de kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey tencerede yağı çıkana kadar kaymaklı karışımı karıştırmak. Üstelik işlem sonunda hem tereyağı hem de böreklerinizdeki lezzeti bambaşka bir seviyeye taşıyacak karışımı elde etmiş oluyorsunuz!
KAYMAKTAN TEREYAĞI İÇİN MALZEMELER. İstediğiniz kadar kaymak, 1 ya da 2 su bardağı ılık su, 1 ya da 2 su bardağı soğuk su, biraz buz doğal ve leziz bir tereyağı yapmak için gereken malzemelerdir. Kaymakları tencereye koyduktan sonra karıştırmalı ve yağın düşmesini sağlamalısınız. Bu sandığınızdan çok daha kolay olacaktır. Bu işlemi mutfak robotunun karıştırma aparatıyla da yapabilirsiniz. Ancak bu kaymak az olduğu zaman daha etkili olacaktır. Elinizde çok kaymak biriktiyse buna gerek yok. Tencerenin içine ılık su koyarak devam edin ve suyu kaynatmadan yalnızca ılınmasını sağlayın Tenceredeki kaymağı, dairesel hareketlerle yavaşça karıştırarak bu işleme devam edin. Burada yapmanız gereken şey yağ katmanının oluşmasını sağlamak.
Yağ katmanı oluşmaya başlayınca, içine biraz buz atmalısınız ve yağı toparlayıp başka bir kaba almalısınız. Yağı toparlayıp alınca, kalan suyu dökmek pek de iyi bir fikir olmaz. Çünkü içindeki su, süt, yoğurt karışımı daha sonra kullanılabilir. Bu suyu pet şişeye doldurup, buzluğa atabilir ve börek yaparken kullanabilirsiniz. Su böreği gibi börekler yapmak isterseniz bu karışım harika bir seçenek olabilir. Artık yıkama işlemine başlayabilirsiniz. Bu kez içine soğuk su koymalı ve yağın biraz sertleşmesini sağlamalısınız. Kaşıkla yağı toplayıp, kaba koyduktan sonra 3 parça halinde kaldırabilirsiniz. milliye'tin haberine göre bu sayede buzlukta tuzsuz olan tereyağının kolay ve hızlı tüketilmesi sağlanır ve bozulması önlenir. Hazır olan tereyağını, kısa sürede tüketmelisiniz.
NOT: Bu tarifle yaklaşık 2 kilo tereyağı çıkarılabiliyor. Tenceredeki artan sulu sütü de saklamayı ihmal etmeyin. Bu sütle yapılan pasta ve böreklerin tadı daha öncekilere hiç benzemiyor. Hatta yalancı su böreği yapıldığında leziz bir sonuç alınabilir. Afiyet olsun.
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