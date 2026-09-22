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Siyaset Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!
Siyaset

Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!

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Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye spor ayakkabıyla giden Aziz Yıldırım'ın, gelen uyarı sonrası ayakkabılarını değiştirdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye spor ayakkabıyla giden Aziz Yıldırım'ın, gelen uyarı sonrası ayakkabılarını değiştirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen 2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısı, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirmişti.

 

"SAYIN BAKAN, BAK AYAKKABIMI DEĞİŞTİRDİM"

Toplantı esnasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında geçen kısa diyalog törenin en çok konuşulan detaylarından biri olmuştu.

Gazeteci Bahadır Çolak'ın kaydettiği görüntülerde, Aziz Yıldırım'ın Bakan Bak'a ayakkabılarını gösterdiği ve "Sayın Bakan, bak ayakkabımı değiştirdim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Yıldırım'ın bu sözlerine tebessümle karşılık veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aa çok iyi, evet" diyerek yanıt verdi.

Gazeteci İbrahim Seten, Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı sonrası ayakkabılarını değiştirdiğini söyledi.

 

"DİPLOMATİK VE BABACAN BİR ÜSLUPLA SÖYLEMİŞ"

Seten, “Aziz Yıldırım, Dolmabahçe ziyaretinde spor ayakkabı giyince Sayın Cumhurbaşkanı da diplomatik ve babacan bir üslupla o spor ayakkabının çok hoş olmadığını dile getirmiş. Aziz Bey’de bunun üzerine Sayın Osman Aşkın Bak’a değiştirdiği ayakkabılarını göstermiş.” dedi.

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