Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen ve binlerce kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle dolandırarak hapis cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz’ün projelerinde yer alan merhum sanatçı Kadir İnanır’ın bıraktığı dev miras krize neden oldu. Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni bir tartışma gündeme geldi. Bir dönem Fadıl Akgündüz’ün Jetpa reklamında yer alan İnanır’ın bu reklamdan elde ettiği gelirin akıbeti ve mirasçılar arasındaki paylaşımı dava konusu oldu. Öte yandan Jetpa üzerinden gayrimenkul vaadiyle ödeme yapan mağdurların yıllardır süren alacak mücadelesi de devam ediyor.

Merhum Kadir İnanır'ın akrabaları miras için tutuşurken geçmişte yaşanan bu haksızlıklara göz yumuldu. Birikimlerini Jetpa projelerine yatırıp yıllardır ev sahibi olma hayaliyle adliye koridorlarını aşındıran mağdurlar, geçmişte ünlü isimlerin güvenilirliğine inanarak birikimlerini teslim ettiklerini vurguluyor. Usta oyuncunun vefatının ardından 1 milyar liralık servetin, koleksiyonların ve telif gelirlerinin kimler arasında paylaşılanacağı kavgası mahkeme salonlarına taşınırken; Jetpa sistemine güvenip birikimlerini kaybeden mağdurlar ise reklamlardan elde edilen gelirlerin de hukuki süreçte göz önünde bulundurulmasını talep ediyor.

Usta oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ile imam nikahlı eşi Jülide Kural arasında başlayan vasiyetname kavgası, Jetpa ve reklam projelerinden kazanılan paraların akıbetini yeniden gündeme getirdi.

Merhum Kadir İnanır, o dönemde malesef Jet Fâdıl'ın reklamını yapıyordu. İnsanlar ona güvenip Jetpa'ya girdiler.

Fâdıl, o dönem 2.504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Zamanında merkum Kadir İnanır gibi isimlerin Jetpa reklamlarında yer almasıyla binlerce vatandaşın mağduriyet yaşamasına sebep olan Jet Fadıl sürecinin ardından, bu kez televizyon sunucusu Müge Anlı’nın reklamlarında oynadığı Katılımevim ve Pusula Finans Holding çalkalanıyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında holding bünyesindeki yöneticilerin tutuklanması ve hisselerdeki sert düşüşler, tasarruf finansmanı sistemindeki güven krizini tırmandırdı.