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Spor Galatasaray'da kriz senaryolarına sert tepki! Dursun Özbek'ten Okan Buruk için net mesaj!
Spor

Galatasaray'da kriz senaryolarına sert tepki! Dursun Özbek'ten Okan Buruk için net mesaj!

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Galatasaray'da kriz senaryolarına sert tepki! Dursun Özbek'ten Okan Buruk için net mesaj!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında teknik direktör Okan Buruk ve futbol takımı hakkında ortaya atılan gerçeği yansıtmayan iddialara karşı yazılı bir açıklama yayınladı. Trabzonspor karşılaşmasının ardından Okan Buruk ile bizzat görüşerek kendisine olan güveninin tam olduğunu ifade ettiğini belirten Özbek, takımın her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında teknik direktör Okan Buruk ile futbol takımı hakkında ortaya atılan gerçeği yansıtmayan iddialara karşı yazılı bir açıklama yayınladı. Özbek, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Okan Buruk ile bizzat görüşerek kendisine olan güveninin tam olduğunu ifade ettiğini belirtti. Pazar günü antrenmanın ardından tesislerde yüz yüze görüşerek takımın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdiklerini aktaran Özbek, Okan Buruk'a dün olduğu gibi bugün de inanç ve güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.

"Kriz senaryoları üretenlerin derdinin Galatasaray olmadığı açıktır!"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek kulübü ve camiayı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıya olduklarını ifade etti. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ettiklerini belirten Özbek, dertlerinin Galatasaray olmadığını açıkça dile getirdi. Tavırlarının dün neyse bugün de aynı olduğunu belirten Özbek, Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yola devam edildiyse bundan sonra da aynı şekilde devam edileceğini kaydetti. Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarların üzüldüğünün farkında olduklarını söyleyen Özbek; şahsı, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerden asla sapmayacaklarını belirtti. Açıklamanın sonunda tüm konsantrasyonun Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'daki hedefler doğrultusunda ilerlemek olduğu ifade edildi.

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