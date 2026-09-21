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Aktüel Geri manevra faciaya yol açtı! Çekici işçi servisine çarptı, 8 kişi yaralandı
Aktüel

Geri manevra faciaya yol açtı! Çekici işçi servisine çarptı, 8 kişi yaralandı

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Geri manevra faciaya yol açtı! Çekici işçi servisine çarptı, 8 kişi yaralandı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde ekskavatör yüklü çekici, geri manevra yaptığı sırada işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Kütahya OSB’de işçileri taşıyan servis minibüsünün karıştığı kaza, korku dolu anlara yol açtı.

 

Kütahya OSB 10. Sokak'ta Y.B. yönetimindeki ekskavatör yüklü 43 ACH 170 plakalı çekici, geri manevra yaptığı sırada caddeden geçen O.E. idaresindeki 43 S 0003 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

 

Kazada yaralanan servis sürücüsü O.E. ile araçtaki 7 işçi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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