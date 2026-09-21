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Günde 1 elma yemenin 10 faydası: Yetkililer en güvenilir, en etkilisi o diyor... Ne yapıp edip alın

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Günde 1 elma yemenin 10 faydası: Yetkililer en güvenilir, en etkilisi o diyor... Ne yapıp edip alın

Lif, C vitamini ve çeşitli antioksidanlar sahip elma, düzenli ve dengeli beslenmenin seçeneklerinden biri. Günde bir elma tüketmek; sindirimden kalp sağlığına, tokluk hissinden bağırsak düzenine kadar birçok alanda güvence sağlayabilir. Günde 1 elma ile önlemler alın...

#1
Foto - Günde 1 elma yemenin 10 faydası: Yetkililer en güvenilir, en etkilisi o diyor... Ne yapıp edip alın

Elmanın faydalarıyla ilgili birçok araştırma yer alıyor. Buna göre elmalar bağırsak ve beyin sağlığınızı desteklemenin yanı sıra tip 2 diyabet, Alzheimer ve kanseri önlemeye de yardımcı olabilir.

#2
Foto - Günde 1 elma yemenin 10 faydası: Yetkililer en güvenilir, en etkilisi o diyor... Ne yapıp edip alın

14 çalışmanın incelenmesi sonucunda, flavonoidin Alzheimer hastalığına karşı bazı önleyici özelliklere sahip olabileceği ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Polifenollerin, beyindeki kan damarlarının genişliğini artırarak ve böylece organa daha fazla besin maddesi ulaşmasını sağlayarak kısa süreli hafızayı güçlendirdiği de gösterilmiştir.

#3
Foto - Günde 1 elma yemenin 10 faydası: Yetkililer en güvenilir, en etkilisi o diyor... Ne yapıp edip alın

ELMA YEMENİN 10 FAYDASI "Günde bir elma doktoru uzak tutar" sözü yıllardır biliniyor. Tek başına hiçbir besin hastalıklardan korumasa da elma, besin değeri açısından günlük beslenmeye kolayca eklenebilen meyveler arasında yer alıyor. Özellikle kabuğuyla tüketildiğinde lif ve bitkisel bileşik alımı artıyor. Peki, günde bir elma yemenin vücuda ne gibi katkıları olabilir?

#4
Foto - Günde 1 elma yemenin 10 faydası: Yetkililer en güvenilir, en etkilisi o diyor... Ne yapıp edip alın

Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabilir: Elmanın içerdiği çözünür ve çözünmez lifler sindirim sistemini destekleyerek bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlayabilir. Tokluk hissini artırabilir: Lif içeriği sayesinde öğün aralarında daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle kontrollü beslenme programlarında tercih edilebilir. Kalp sağlığını destekleyebilir: Elmadaki çözünür lif ve polifenoller, dengeli beslenmenin parçası olarak kalp-damar sağlığını destekleyebilir.

#5
Foto - Günde 1 elma yemenin 10 faydası: Yetkililer en güvenilir, en etkilisi o diyor... Ne yapıp edip alın

Kolesterol kontrolüne katkı sağlayabilir: Özellikle pektin adı verilen çözünür lif, bağırsaklarda kolesterolün emilimini azaltmaya yardımcı olabilir. Kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olabilir: Elmanın lifli yapısı, meyve suyuna kıyasla şekerin kana daha yavaş karışmasına katkı sağlayabilir. Ancak diyabeti olanların porsiyon miktarını kişisel beslenme planına göre belirlemesi önemlidir. Bağışıklık sistemini destekler: İçerdiği C vitamini ve çeşitli antioksidanlar, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur. Bağırsak bakterilerini besleyebilir: Elmadaki pektin, bağırsaktaki yararlı bakteriler tarafından kullanılabilen bir lif türüdür. Bu da bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesine yardımcı olabilir. Antioksidan alımını artırır: Elma; flavonoidler ve diğer bitkisel bileşikler açısından zengindir. Bu maddeler hücreleri oksidatif strese karşı koruyan beslenme düzeninin bir parçasıdır. Günlük lif ihtiyacına katkı sağlar: Orta boy bir elma, özellikle kabuğuyla tüketildiğinde günlük lif alımının önemli bir bölümünü karşılamaya yardımcı olabilir. Pratik ve düşük kalorili bir ara öğün alternatifi sunar: Taşıması ve tüketmesi kolay olan elma, yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine tercih edildiğinde daha dengeli bir ara öğün oluşturabilir. ELMAYI KABUĞUYLA MI TÜKETMELİ? İyi yıkanmış bir elmayı kabuğuyla tüketmek, lif ve bazı antioksidanlardan daha fazla yararlanmayı sağlayabilir. Ancak mide-bağırsak hassasiyeti bulunan kişiler, kendi toleranslarına göre tüketim şeklini ayarlamalı. Günde bir elma yemek tek başına hastalıkları önlemez; ancak sebze, meyve, tam tahıl ve yeterli protein içeren dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak sağlığa katkı sağlayabilir. Halk arasında sıkça duyulan "Günde bir elma, doktoru evden uzak tutar" sözü, modern tıp uzmanları ve Medipol Sağlık Grubu gibi sağlık otoriteleri tarafından da desteklenmektedir.

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