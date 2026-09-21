  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilim bile hayran kaldı! Teheccüd namazının faydasını uzmanından dinleyin Basın özgürlüğü lafta kaldı: ABD'den İran medyasına vize engeli! Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı Peşmerge güçlerinde tarihi adım! Tüm birlikler tek çatı altında birleşti! Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar! Yunanistan ikinci sınıf ülke konumunda! Erdoğan, Atina’yı kâle almıyor Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi Türk savaş uçakları bir bir havalandı! Kıbrıs’ın güneyinde gövde gösterisi
Aktüel Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor
Aktüel

Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor

İstanbullular dikkat, sağanak geliyor... AKOM, İstanbul’da salı sabahından itibaren rüzgarın kuvvetleneceğini ve sıcaklıkların 6-8 derece azalacağını açıkladı.

İstanbul’da yaz havası yerini serin havaya bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarından itibaren sağanak beklendiğini duyurdu.

 

AKOM’dan yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde salı sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenmesiyle birlikte, hâlihazırda 26-28 °C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 °C azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, bununla birlikte aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Salı akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırması beklenirken Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle, çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde görülebilecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak İstanbul’a yaklaşıyor
Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak İstanbul’a yaklaşıyor

Gündem

Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak İstanbul’a yaklaşıyor

Dolu ve Sağanak Peynir Üreticilerini Vurdu
Dolu ve Sağanak Peynir Üreticilerini Vurdu

Yerel

Dolu ve Sağanak Peynir Üreticilerini Vurdu

Şemsiyelerinizi hazırda tutun! 3 bölge için rüzgar ve sağanak uyarısı
Şemsiyelerinizi hazırda tutun! 3 bölge için rüzgar ve sağanak uyarısı

Gündem

Şemsiyelerinizi hazırda tutun! 3 bölge için rüzgar ve sağanak uyarısı

Rize’yi sağanak vurdu! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü
Rize’yi sağanak vurdu! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Aktüel

Rize’yi sağanak vurdu! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23