Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp olarak aranan Mehmet Bayhan’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün ulaşılan naaşın kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, naaşın Mehmet Bayhan’a ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın ardından geçtiğimiz gün ulaşılan naaşın kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Üstel, yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini belirtti.

BAŞBAKAN ÜSTEL'DEN TAZİYE MESAJI

Ünal Üstel, açıklamasında kazanın ilk anından itibaren kayıplara ulaşmak ve kimlik tespitlerini en kısa sürede tamamlamak amacıyla ilgili kurumların çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Üstel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce naaşına ulaşılan vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımızın Mehmet Bayhan olduğu kesinleşmiştir. Kazanın ilk anından itibaren kayıplarımıza ulaşmak, kimlik tespitlerini en kısa sürede tamamlamak ve ailelerin yaşadığı belirsizliği sona erdirmek amacıyla ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmektedir. Merhum Mehmet Bayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

"KAPTAN BİZE KULAK VERMİYOR" DEMİŞTİ

Mehmet Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan, geçtiğimiz günlerde kazadan hemen önce ağabeyiyle yaptığı telefon görüşmesini anlatmıştı. Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisine geminin alt kısmının çok su aldığını ve yolcuların geri dönmek istediğini söylediğini aktarmıştı. Bayhan, ağabeyinin telefon görüşmesinde, "Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor" dediğini, ardından "Yukarı gitmem gerekiyor" diyerek telefonu kapattığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını anlatmıştı.