Dikkat çeken fıstıklı limonata tarifi için o ürünleri alın.. Çocuklar için bile evde uygulanabilecek o yöntemler

Fıstıklı limonata nedir?

Fıstıklı limonata, Antalya'nın Alanya ilçesine özgü, servis aşamasında içine kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı eklenen coğrafi işaret tescilli geleneksel bir içecektir

Fıstıklı limonata tarifi

Malzemeler

4 limon (kabuğu ve suyu )

1 portakal suyu

1 su bardağı şeker

2 litre su

1 su bardağı kavrulmuş kabuğundan ayıklanmış tuzsuz yer fıstığı

Yapılışı

1. Bol suda yıkadığınız limonların, kabuklarını rendenin kalın tarafıyla beyaz kısımlarının gelmemesine dikkat ederek rendeleyin. Toz şeker ekleyerek ovun.

2. Taze sıkılmış limonların suyunu karıştırın. Biraz bu şekilde bekletebilirsiniz. Bu şekilde bekleyen limon aromasını daha çok verecektir.

3. Daha sonra bir süzgeç yardımı ile süzüp,üzerine suyu ekleyin. Soğuyunca kavrulmuş ve kabuğundan ayıklanmış fıstık ile servis edin.

Fıstıklı limonatanın tadı nasıl?

Limonun ferahlatıcı ekşiliği, portakalın tatlı aroması ve yer fıstığının yoğun, yağlı ve kendine özgü dokusunun birleştiği müthiş bir fıstık tadı sunar.

Fıstıklı limonata hangi yöreye ait?

Antalya'nın Alanya ilçesinin yöresel içeceklerinden fıstıklı limonata, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi ve coğrafi işaret aldı.





