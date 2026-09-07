  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti! Zulüm devam ediyor! İşgalci İsrail Müslümanların evini böyle yıktı O ilimizde yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü, köyler suya ve doluya teslim oldu Bugün ifade verecek! Davutoğlu için hesap vakti Sapık dernekler tek tek kapatılsın Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’ Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon Özel palavracı KOF kabadayı! Canlı yayında kapısı çalındı! 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı Volkanik kül 7 havalimanını kapattı! “Krakatau’nun çocuğu” yeniden patladı
Kadın - Aile Dikkat çeken fıstıklı limonata tarifi için o ürünleri alın.. Çocuklar için bile evde uygulanabilecek o yöntemler
Kadın - Aile

Dikkat çeken fıstıklı limonata tarifi için o ürünleri alın.. Çocuklar için bile evde uygulanabilecek o yöntemler

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dikkat çeken fıstıklı limonata tarifi için o ürünleri alın.. Çocuklar için bile evde uygulanabilecek o yöntemler

En çok Alanya'da sevilerek tüketilen fıstıklı limonata, sosyal medyada gündem oldu. Fıstıklı limonatanın tarifi merak ediliyor. Peki fıstıklı limonata nedir? Fıstıklı limonata tarifi nedir? Fıstıklı limonatanın tadı nasıl? Fıstıklı limonata hangi yöreye ait? Sizler için derledik... Fıstıklı limonata, Antalya'nın Alanya ilçesine özgü, coğrafi işaret tescilli geleneksel bir içecektir.

Fıstıklı limonata nedir?

Fıstıklı limonata, Antalya'nın Alanya ilçesine özgü, servis aşamasında içine kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı eklenen coğrafi işaret tescilli geleneksel bir içecektir

Fıstıklı limonata tarifi

Malzemeler

4 limon (kabuğu ve suyu )

1 portakal suyu

1 su bardağı şeker

2 litre su

1 su bardağı kavrulmuş kabuğundan ayıklanmış tuzsuz yer fıstığı

Yapılışı

1.       Bol suda yıkadığınız limonların, kabuklarını rendenin kalın tarafıyla beyaz kısımlarının gelmemesine dikkat ederek rendeleyin. Toz şeker ekleyerek ovun.

2.       Taze sıkılmış limonların suyunu karıştırın. Biraz bu şekilde bekletebilirsiniz. Bu şekilde bekleyen limon aromasını daha çok verecektir.

3.       Daha sonra bir süzgeç yardımı ile süzüp,üzerine suyu ekleyin. Soğuyunca kavrulmuş ve kabuğundan ayıklanmış fıstık ile servis edin.

Fıstıklı limonatanın tadı nasıl?

Limonun ferahlatıcı ekşiliği, portakalın tatlı aroması ve yer fıstığının yoğun, yağlı ve kendine özgü dokusunun birleştiği müthiş bir fıstık tadı sunar.

Fıstıklı limonata hangi yöreye ait?

Antalya'nın Alanya ilçesinin yöresel içeceklerinden fıstıklı limonata, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi ve coğrafi işaret aldı.

Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yapma yıkıma yol açabilir
Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yapma yıkıma yol açabilir

Kadın - Aile

Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yapma yıkıma yol açabilir

Kış hastalıklarına şifalı kaynak: Şifa kaynağı dikenli dalların arasından toplanıyor, şifalı suya dönüşüyor
Kış hastalıklarına şifalı kaynak: Şifa kaynağı dikenli dalların arasından toplanıyor, şifalı suya dönüşüyor

Kadın - Aile

Kış hastalıklarına şifalı kaynak: Şifa kaynağı dikenli dalların arasından toplanıyor, şifalı suya dönüşüyor

Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu
Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu

Kültür Sanat

Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu

Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı
Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

Kadın - Aile

Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

Beyinde doğal bir 'fren' keşfedildi: Diyabet ve sinir sıkışmasına bağlı kronik ağrıya karşı tarihi keşif
Beyinde doğal bir 'fren' keşfedildi: Diyabet ve sinir sıkışmasına bağlı kronik ağrıya karşı tarihi keşif

Sağlık

Beyinde doğal bir 'fren' keşfedildi: Diyabet ve sinir sıkışmasına bağlı kronik ağrıya karşı tarihi keşif

15 yıl sonra Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: 2012'de ne oldu?
15 yıl sonra Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: 2012'de ne oldu?

Aktüel

15 yıl sonra Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: 2012'de ne oldu?

Sigara kullanımı: Sigarayı acilen bırakın! Yalnızlık hissini artırıyor, kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor
Sigara kullanımı: Sigarayı acilen bırakın! Yalnızlık hissini artırıyor, kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sağlık

Sigara kullanımı: Sigarayı acilen bırakın! Yalnızlık hissini artırıyor, kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor

Mucize içecek altın süt nedir?
Mucize içecek altın süt nedir?

Kadın - Aile

Mucize içecek altın süt nedir?

Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde
Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde

Kadın - Aile

Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde

Saç boyası nasıl akıtılır? Tam olarak zamanında müdahale için bunu yapın, büyük ilgi görüyor
Saç boyası nasıl akıtılır? Tam olarak zamanında müdahale için bunu yapın, büyük ilgi görüyor

Kadın - Aile

Saç boyası nasıl akıtılır? Tam olarak zamanında müdahale için bunu yapın, büyük ilgi görüyor

 

Şeker hastalığı sinsi ilerliyor: Bu belirtiler varsa sakın ihmal etmeyin! Erken teşhis büyük önem taşıyor
Şeker hastalığı sinsi ilerliyor: Bu belirtiler varsa sakın ihmal etmeyin! Erken teşhis büyük önem taşıyor

Sağlık

Şeker hastalığı sinsi ilerliyor: Bu belirtiler varsa sakın ihmal etmeyin! Erken teşhis büyük önem taşıyor

Gece yatağın yanına bir bardak su ve kabartma tozu koyun: Baştan sona değişiyor! Su şişesi koymanın ilginç nedeni
Gece yatağın yanına bir bardak su ve kabartma tozu koyun: Baştan sona değişiyor! Su şişesi koymanın ilginç nedeni

Kadın - Aile

Gece yatağın yanına bir bardak su ve kabartma tozu koyun: Baştan sona değişiyor! Su şişesi koymanın ilginç nedeni

Günde bir avuç turna yemişi tüketin! Her derde deva... Faydası saymakla bitmiyor, kalbe iyi geliyor
Günde bir avuç turna yemişi tüketin! Her derde deva... Faydası saymakla bitmiyor, kalbe iyi geliyor

Kadın - Aile

Günde bir avuç turna yemişi tüketin! Her derde deva... Faydası saymakla bitmiyor, kalbe iyi geliyor

Nefes darlığı ve öksürük rahatsızlığıyla hastaneye gitti: Akciğerinden sarımsak çıktı... Film gibi olay!
Nefes darlığı ve öksürük rahatsızlığıyla hastaneye gitti: Akciğerinden sarımsak çıktı... Film gibi olay!

Sağlık

Nefes darlığı ve öksürük rahatsızlığıyla hastaneye gitti: Akciğerinden sarımsak çıktı... Film gibi olay!

Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı
Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

Spor

Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor
Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Kadın - Aile

Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım... Dikkat çekiyor
Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım... Dikkat çekiyor

Kadın - Aile

Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım... Dikkat çekiyor

Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde
Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde

Kadın - Aile

Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde

Saç boyası nasıl akıtılır? Tam olarak zamanında müdahale için bunu yapın, büyük ilgi görüyor
Saç boyası nasıl akıtılır? Tam olarak zamanında müdahale için bunu yapın, büyük ilgi görüyor

Kadın - Aile

Saç boyası nasıl akıtılır? Tam olarak zamanında müdahale için bunu yapın, büyük ilgi görüyor



1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…
Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…

MHP'den 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisini..
Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti
Gündem

Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti

Tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup kaleme alan görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kullandığı if..
Haber kisvesiyle kirli algı operasyonu! Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan provokasyona Bakanlık'tan tokat gibi yanıt!
Gündem

Haber kisvesiyle kirli algı operasyonu! Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan provokasyona Bakanlık'tan tokat gibi yanıt!

Malum medya organlarının, Bakan Şimşek’in görevde dahi olmadığı yıllar öncesine ait fotoğrafları ısıtıp ısıtıp yeniden servis etmesi üzerine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23