Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un ticari faaliyetlerine ilişkin yeni belge ve ifadeler ortaya çıktı. Ankara Optimum AVM’de faaliyet gösteren “Öküz Roof” isimli eğlence mekânının Alptürk Enginyurt’un ortakları arasında bulunduğu ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletildiği belirlendi.

Cemal Enginyurt’un, oğlunun ortaklık bağlantısı bulunan bu mekâna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı geçmişte paylaşımlar yapması dikkat çekti.

“MURAT ERTAŞ KARDEŞİMİN YENİ İŞLETMESİ” DEMİŞTİ

Cemal Enginyurt, 8 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Öküz Roof’tan bir fotoğraf paylaşarak “Ankara Optimum’da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekâna hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Muhammed Kürşat Şahin ve Erkin Delikanlı’yı da etiketleyen Enginyurt’un, daha sonra ticaret sicili kayıtlarında oğlu Alptürk Enginyurt’un da aynı işletmenin şirketine ortak olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

TİCARET SİCİLİ ORTAKLIĞI ORTAYA KOYDU

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne yansıyan kayıtlarda, ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ortaklık yapısında Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt’un bulunduğu görülüyor.

Yüklenen sicil kaydında, 4 Ağustos 2023 tarihli genel kurul kararıyla Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt’un şirkete pay devri yoluyla ortak oldukları belirtiliyor. Alptürk Enginyurt’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede de ARN 06 isimli şirketle ticari bağlantısı bulunduğunu kabul ettiği görülüyor.

Böylece Cemal Enginyurt’un sosyal medyada yalnızca “Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekân” olarak tanıttığı işletmenin şirket yapısında, kısa süre sonra kendi oğlunun da ortak olarak yer aldığı resmi kayıtlara yansıdı.

RUHSAT ARN 06 TURİZM ADINA

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da işletmenin şirket bağlantısını ortaya koyuyor. Ruhsatta işyeri sahibi ve işyeri unvanı olarak ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi yer alıyor.

Faaliyet konusu “lokanta”, adres ise Ankara Optimum AVM’nin bulunduğu Etiler Mahallesinde gösteriliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğünün daha sonraki denetim yazısında da aynı adresteki işletme doğrudan “Öküz Roof” olarak geçiyor.

ESKİ DANIŞMAN ŞENYURT: ALPTÜRK İLE KÜRŞAD ŞAHİN ORTAKTI

Cemal Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde Öküz isimli eğlence mekânının ortaklık yapısını açık biçimde anlattı.

Şenyurt, Alptürk Enginyurt’un Ankara’da faaliyet gösteren Öküz isimli eğlence mekânının işletmeciliğini yaptığını belirterek “Hatta o Öküz isimli işletmede ortaktı. Ortağının ismi de Kürşad Şahin idi. Milletvekili olan Cemal Enginyurt’un yakın tanıdığı kişidir.” dedi.

Şenyurt, Kürşad Şahin’in Cemal Enginyurt’un yakını olduğunu, inşaat işleriyle uğraştığını ve “sürekli olarak Cemal Enginyurt ile beraber” bulunduğunu da ifade etti.

BİR BAŞKA TANIK DA ORTAKLIĞI DOĞRULADI

Demokrat Parti eski Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı da savcılıktaki tanık ifadesinde aynı ortaklık yapısını anlattı. Delikanlı “Öküz isimli eğlence mekânında Muhammed Kürşad Şahin ile Alptürk Enginyurt ortaklardı. Hatta bir ortakları daha vardı, ismini Murat diye hatırlıyorum.” dedi.

Delikanlı ayrıca işletmenin ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık isimli şirket altında yönetildiğini, Alptürk Enginyurt ile Kürşad Şahin’in şirkete resmî olarak ortak olduklarını söyledi. Bu beyanlar, ticaret sicili kayıtlarındaki Alptürk Enginyurt-Muhammed Kürşad Şahin-Murat Ertaş ortaklığıyla örtüştü.

POLİS KONTROLÜ İFADELERE DE GİRDİ

Dosyada en dikkat çekici bölümlerden biri ise Öküz Roof’a yönelik polis kontrolü. Şüpheli Sedat Erge, savcılık ifadesinde mekâna kolluk görevlilerinin geldiği sırada Alptürk Enginyurt’un babası Cemal Enginyurt’u aradığını ileri sürdü.

Erge “Alptürk’ün babası Cemal Enginyurt’u aradığı, Cemal Enginyurt’un da telaşlı bir şekilde polis baskınının olduğu yere gidip gelen görevli kolluk personelleri ile görüştüğünü biliyorum fakat görüşme içeriğini bilmiyorum.” şeklinde beyanda bulundu.

Erkin Delikanlı ise aynı olayı rutin kontrol niteliğinde olduğunu, işletmenin o dönem Ayhan Bora Kaplan ismiyle anılan Öküz mekânlarıyla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle kontrol edildiğini söyledi.

EMNİYET BELGESİ: 13 EYLÜL’DE ÖKÜZ ROOF KONTROL EDİLDİ

İfadelerde anlatılan kolluk kontrolüne ilişkin resmi kayıt da ortaya çıktı. Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 15 Eylül 2023 tarihli yazısına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 13 Eylül 2023 saat 23.00 sıralarında Öküz Roof isimli işyerinde kontrol gerçekleştirdi.

Emniyet yazısında iki önemli tespit yer aldı. Birincisi, işyerinde çalışan 6 personelin SGK kayıtlarının kontrol sırasında ibraz edilemediği belirtildi. İkincisi, işyerinin TAPDK belgesinin ibraz edilemediği, bu nedenle işyeri yetkilisi hakkında 4733 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım tutanağı düzenlendiği ve sunuma hazır alkollü içeceklerin polis merkezine teslim edildiği kayda geçirildi.

6 ÇALIŞANIN SGK KAYDI İBRAZ EDİLEMEDİ

Resmî emniyet evrakındaki en dikkat çekici tespitlerden biri, işletmede çalışan 6 kişinin SGK kaydının denetim sırasında ibraz edilememesi oldu. Belge doğrudan çalışanların kesin olarak “sigortasız” olduğunu kayda geçirirken; 6 çalışana ilişkin SGK kaydının kontrol sırasında gösterilemediğini resmi olarak ortaya koydu.

Çalışan hakları konusunda kamuoyunda sık sık açıklamalar yapan Cemal Enginyurt’un, oğlunun ortaklık bağlantısı bulunan ve kendisinin de “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduğu işletmede böyle bir tespitin yapılması dikkat çekti.

ALKOL SATIŞ RUHSAT BELGESİ DE İBRAZ EDİLEMEDİ

Emniyet tutanağındaki ikinci kritik bulgu ise alkollü içeceklerle ilgiliydi. Belgede TAPDK belgesinin ibraz edilemediği, bu nedenle işyeri yetkilisine idari yaptırım tutanağı düzenlendiği ve işletmedeki sunuma hazır alkollü içeceklerin polis merkezine teslim edildiği belirtildi.

Dolayısıyla mevcut resmi kayıtlar, Enginyurt ailesinin ortağı olduğu işletmenin “ruhsatsız alkol satışı" yaptığını gösterirken denetim sırasında gerekli TAPDK belgesinin ibraz edilemediğini ve bunun üzerine idari işlem uygulandığını ortaya koydu.

CEMAL ENGİNYURT’UN YAKIN ÇEVRESİ AYNI MEKÂNDA

Öküz Roof dosyasında isimleri geçen kişilerin Cemal Enginyurt’la bağlantıları da dikkat çekti. Muhammed Kürşad Şahin, Ali Şenyurt ve Erkin Delikanlı tarafından Cemal Enginyurt’un yakınındaki isimlerden biri olduğunu anlatırken, Cemal Enginyurt’un çok sayıda sosyal medya paylaşımında da Kürşad Şahin ile Erkin Delikanlı’yı etiketlediği öğrenildi.

OĞLU AKLAMA SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ

Öküz Roof’un şirket ortaklarından biri olduğu belgelenen Alptürk Enginyurt, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Savcılık, Alptürk Enginyurt’un mali hareketlerini, şirketlerini ve babası Cemal Enginyurt’la arasındaki para transferlerini ayrıntılı olarak sorgulurken. Alptürk Enginyurt ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ticari faaliyetlerinin yasal olduğunu savundu.

CEMAL ENGİNYURT “GİZLİ ORTAK” VE "GERÇEK FAYDALANICI" İDDİASI

Ortaya çıkan belgeler Alptürk Enginyurt’un Öküz Roof’u işleten şirketin ortağı olduğunu kesin biçimde ortaya koyarken,. Cemal Enginyurt’un ise; işletmeye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduğu, işletmenin ortaklarıyla yakın ilişkisinin olduğu, oğlu Alptürk Enginyurt’un şirket ortağı olduğu, polis kontrolü sırasında oğlunun telefonunun ardından olay yerine giderek kolluk görevlileriyle görüştüğü dosyadaki belge ve ifadelerde yer aldı.

“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİNDEN AKLAMA SORUŞTURMASINA

2023 yılında Cemal Enginyurt’un sosyal medyadan “hayırlı olsun” dediği Öküz Roof, bugün oğlunun mali ilişkilerinin incelendiği aklama soruşturmasında yeniden gündeme geldi.

Ticaret sicili oğlunun ortaklığını, belediye ruhsatı işletmeci şirketi, emniyet kaydı polis kontrolünü, savcılık ifadeleri ise Enginyurt ailesi ile işletme arasındaki ilişkileri ortaya koyarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının aklama soruşturmasında bu ticari ve mali ilişkilerin hangi boyuta ulaşacağı yapılacak incelemeler sonucunda netleşecek.