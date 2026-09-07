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Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Her evde yaygın olarak kullanılan fesleğen ve karanfil içerisinde sağlığı geliştirdiği bilinen çeşitli kimyasal bileşiklerle doludur. 100 gramında sadece 22 kalori olan fesleğen, aynı zamanda düşük kalorili ve salatalardan makarnalara adeta mükemmel lezzet katan bir bitki dikkat çekiyor.. Fesleğen kötü kokuları gidermede oldukça etkili bu nedenle daha fazla tercih ediliyor. Nasıl uygulandı merak konusu oldu.

#1
Foto - Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Fesleğen, ateş ve soğuk algınlığı tedavisinde önemli bir bitkidir. Fesleğenin içindeki çeşitli bileşikler, mukusun harekete geçmesine yardımcı olarak tıkanmış solunum yollarını temizler. Bu nedenle bronşit ve astım gibi çeşitli solunum problemleri için etkili bir tedavi yöntemidir. Taze fesleğen yapraklarını çiğnemek veya bir macun hazırlayarak bir kaşık yemek gribi uzak tutmaya büyük ölçüde yardımcı olur.

#2
Foto - Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Sıtma ve dang hummasının yaygın olduğu musonlarda, ateşe yakalanma riskini önlemek için fesleğen yapraklarının suda kaynatıldıktan sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Akut ateşten muzdaripseniz günde birkaç kez 1 su içinde toz kakule ile fesleğen yapraklarını kaynatıp içebilirsiniz. Fesleğen yapraklarının suyu, yüksek ateşi düşürmek için kullanılabilir.

#3
Foto - Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Düzenli olarak taze fesleğen yaprağı yemek, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Araştırmalar, fesleğendeki çeşitli kimyasal bileşiklerin vücudun enfeksiyonla savaşan antikor üretimini iyileştirebileceğini gösteriyor. Optimum sonuç elde etmek için kuru fesleğen yerine taze fesleğen kullanılması tavsiye ediliyor.

#4
Foto - Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Fesleğen aynı zamanda vücudun farklı stres türleri ile başa çıkmasına yardımcı olan ve zihinsel esenliği destekleyen bir 'adaptojen' veya anti-stres ajanı olarak tanınır. Çeşitli çalışmalar, fesleğen yapraklarının gürültü stresini azaltmada yararlı özelliklerini göstermiştir.

#5
Foto - Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor

Bazı sağlık uzmanları, stresi ve strese bağlı rahatsızlıkları önlemek için günde iki kez 10 ila 12 yaprak fesleğen çiğnemeyi önermektedir. Ayurveda, vücutta ve zihinde bir sakinlik hissi için kafeinli içeceklerin fesleğen çayı ile değiştirilmesini teşvik eder. Sadece 100 gram taze fesleğen yaprağı (bir demet taze fesleğen) önerilen günlük A vitamini ihtiyacını karşılar. A vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve sağlıklı görme için gereklidir. Taze fesleğen suyu, genellikle A vitamini eksikliğinden kaynaklanan göz ağrıları ve gece körlüğü için etkili bir çaredir. Fesleğen ayrıca saçkıran, sedef hastalığı ve böcek ısırıkları gibi diğer cilt problemlerini tedavi etmek için de kullanılabilir. Taze fesleğen suyunun iltihap önleyici özellikleri, cilt iltihabını azaltmak ve rahatlama sağlamak için çalışır. Fesleğen aynı zamanda cildi yumuşak, esnek ve sağlıklı kılar. Fesleğen ağız sağlığı için de iyidir. Ağız kokusu, pirore ve diğer periodontal hastalıklarla savaşabilir. Birkaç taze fesleğen yaprağını 1 veya 2 gün güneşte bekletin. Yapraklar kuruduktan sonra toz haline getirin ve dişlerinizi fırçalamak için kullanın. Doğal bir diş macunu yapmak için tozunu hardal yağı ile de karıştırabilirsiniz. Ayrıca ağız kokusundan kurtulmak için diş etlerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bir tutam fesleğen sadece yemeğinizi daha lezzetli hale getirmekle kalmaz aynı zamanda vücudu alkalize ederek sindirime de yardımcı olur. Fesleğinin iyi geldiği sindirim problemlerinden bazıları: -Su tutma ve şişkinliği azaltır -Vücudun pH seviyesini dengeler -Mide kramplarını ve reflüyü tedavi eder -Bağırsak mikroflorasında sağlıklı bakterilerin büyümesini destekler -Hastalığa yol açabilecek zararlı bakteri, solucan ve parazitlerle savaşır Mide ağrılarını ve kramplarını tedavi etmek için fesleğenin suyunu çıkarabilirsiniz. 1 çay kaşığı fesleğen suyunu eşit miktarda zencefil suyuyla karıştırın ve mide ağrısını neredeyse anında hafifletmek için bu karışımı için. Ayrıca kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik ve asitlik gibi diğer yaygın mide sorunlarını tedavi etmek için fesleğen çayı demleyip içebilirsiniz. Fesleğen, kas gevşetici olarak çalıştığı için baş ağrılarından kurtulmayı sağlayabilir. Dövülmüş fesleğen yapraklarını sandal ağacı ezmesiyle karıştırın ve gergin kasların neden olduğu baş ağrısından anında kurtulmak için alnınıza bırakın.Alternatif olarak günde iki kez fesleğen çayı içebilirsiniz. Çayı yapmak için bir bardak kaynar suya taze fesleğen yaprağı koyun ve birkaç dakika bekletin. Çayı yavaşça yudumlayın ve baş ağrınız geçecektir. Hafif baş ağrıları için taze fesleğen yapraklarını çiğneyebilir veya saf fesleğen yağı ile başınıza masaj yapabilirsiniz. Fesleğen böbrek fonksiyonlarını güçlendirici bir etkiye sahip olabilir. Bu iddia pek çok bilimsel çalışma tarafından desteklenmese de doğal tıp üzerine çalışanlar bunun faydalı olduğuna inanmaktadır. Genel böbrek fonksiyonunu iyileştirmek için aç karnına suyla 5-6 taze fesleğen yaprağı tüketebilirsiniz. Böbrek taşlarınız varsa taze çekilmiş fesleğen suyunu eşit miktarda bal ile karıştırın. Yaklaşık 5-6 ay boyunca her gün içerek böbrek taşlarının idrar yolundan hızla atılmasını kolaylaştırabilirsiniz. 1. Hamileler ve yakın gelecekte hamile kalmayı planlayanlar fesleğen tüketmekten kaçınmalıdır. Çalışmalara göre, ağız yoluyla aşırı fesleğen alımı başarılı gebe kalma olasılığını azaltıyor. Ayrıca düşük yapma riskinin artmasıyla da ilişkilendirilmiştir. 2. Hipotiroidizminiz varsa vücudunuz tiroksin adı verilen tiroit hormonunu yeterli miktarda üretemez. Fesleğen, tiroksin seviyelerini daha da düşürerek ve böylece bu durumu daha da kötüleştirerek hipotiroidizmi olan kişilere yarardan çok zarar verebilir. 3. Fesleğen, insülin ve diğer antidiyabetik ilaçların kan şekerini düşürücü etkisini artırabilir ve böylece kan şekerinizi tehlikeli derecede düşürür. Bu nedenle şeker hastaları fesleğeni kullanırken gerekli önlemleri almalı ve tüketmeye başlamadan önce doktorlarına danışmalıdır. 4. Fesleğenin kanın pıhtılaşmasını engellediği bilindiğinden, aynı etkiye neden olan antikoagülan/antiplatelet ilaçlarla birlikte tüketilmesi zararlı olabilir; morarma ve kanamaya neden olabilir. Aspirin, Warfarin, heparin, klopidogrel, dalteparin, enoksaparin, tiklopidin, kanın pıhtılaşmasını yavaşlattığı bilinen yaygın kan sulandırıcı ilaçlardan bazılarıdır. Süper fesleğen ve karanfili karıştırmak, hem bütünsel sağlık uygulamalarında hem de mutfakta güçlü bileşenlerin bir araya gelmesini sağlar. Hem fesleğen hem de karanfil, içerdikleri öjenol (eugenol) adlı uçucu yağ sayesinde doğal birer koruyucu, antioksidan ve iltihap karşıtıdır.

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