  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jamaika tazminat için düğmeye bastı: Kral Charles'a kölelik hesabı Adalet Bakanı Gürlek’ten Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında düğmeye basıldı! 10 kişi gözaltında Reziller, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi! Okulun dibinde “Allah sizi kahretsin” dedirten görüntü Ali Karahasanoğlu tarih verdi: Türkiye’nin 3 yeni “altın yumurtlayan tavuğu” geliyor Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti İran Körfez’de çemberi genişletiyor! Yeni yasak bölge ilan edilecek İDO deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı! Panik anları kamerada 7 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 7 Eylül 1566: Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı (Osmanlı Padişahı)
Dünya İran’dan ABD’ye büyük rest! ‘Sizin şirketleriniz de savunmasız durumda’
Dünya

İran’dan ABD’ye büyük rest! ‘Sizin şirketleriniz de savunmasız durumda’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran’dan ABD’ye büyük rest! ‘Sizin şirketleriniz de savunmasız durumda’

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran petrol tankerlerini batırma tehdidine Tahran yönetiminden tokadı aratmayacak sertlikte bir misilleme yanıtı geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerikan ordusunun petrol tankerlerini hedef alması halinde Ortadoğu’daki ABD petrol ve doğal gaz şirketlerini yerle bir edeceklerini ilan etti. Kalibaf, "Varlıklarımıza saldırırsanız siz de saldırıya uğrarsınız. Bunu daha önce kanıtladık" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğal gaz şirketlerini hedef alacakları uyarısında bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran tankerlerini "imha edip batıracakları" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Bölgedeki petrol ve doğal gaz üretim zincirinin geniş bir alana yayıldığını ve erişilebilir durumda bulunduğunu belirten Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sulardaki ve tesislerdeki Amerikan petrol ve doğal gaz şirketleri de aynı ölçüde savunmasız durumda. Varlıklarımıza saldırırsanız siz de saldırıya uğrarsınız. Bunu daha önce kanıtladık. Artık kullanılabilir durumda olmayan üslere sorun."

ABD Savunma Bakanı Hegseth, 5 Eylül'de X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD gemilerine ateş açması halinde İran petrol tankerlerini "imha edip batıracaklarını" ifade etmişti.

Hegseth ayrıca İran'ın petrol tankerlerinden oluşan filosunun savunmasız olduğunu, ABD uçakları, gemileri ve denizaltılarının bu filoya saldırabilecek kapasitede bulunduğunu savunmuştu.

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk
İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk

Dünya

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk

İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak!
İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak!

Gündem

İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak!

Siyonist çeteyi korku sardı! "Türkiye, İran değildir!" Mustafa Ceylan yazdı
Siyonist çeteyi korku sardı! “Türkiye, İran değildir!” Mustafa Ceylan yazdı

Gündem

Siyonist çeteyi korku sardı! “Türkiye, İran değildir!” Mustafa Ceylan yazdı

Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler!
Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler!

Gündem

Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler!

İran Körfez’de çemberi genişletiyor! Yeni yasak bölge ilan edilecek
İran Körfez’de çemberi genişletiyor! Yeni yasak bölge ilan edilecek

Dünya

İran Körfez’de çemberi genişletiyor! Yeni yasak bölge ilan edilecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23