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Kadın - Aile
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Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak

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Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak

Okulların açılmasıyla birlikte ilk kez sınıf ortamıyla tanışacak çocuklar kadar aileleri de yoğun bir dönem bekliyor. Uzmanlar, özellikle ilk günlerde ebeveynlerin sergilediği tutumun çocuğun okula uyumunu doğrudan art arda etkileyebileceğini belirtiyor. Uzayan vedalar, kaygılı konuşmalar ve çocuğu başka öğrencilerle kıyaslamak süreci zorlaştırabiliyor. İşte detaylar…

#1
Foto - Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte binlerce çocuk ilk kez okul sıralarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Çocuklar için heyecan verici olduğu kadar belirsizliklerle dolu olan bu süreç, anne ve babaların yaklaşımıyla daha kolay ya da daha zor hale gelebiliyor. Uzmanlara göre ebeveynin sakin, kararlı ve güven veren bir tutum sergilemesi, çocuğun yeni ortama alışmasında önemli rol oynuyor.

#2
Foto - Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak

Özellikle okulun ilk günlerinde yaşanan ağlama, ebeveynden ayrılmak istememe veya okula gitmeye karşı isteksizlik her çocukta farklı düzeylerde görülebiliyor. Bu noktada çocuğun duygularını küçümsemek yerine anlamaya çalışmak, ancak kaygıyı büyütecek davranışlardan da kaçınmak gerekiyor.

#3
Foto - Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak

Okul kapısında dakikalarca süren vedalar, ebeveynin tekrar tekrar geri dönmesi veya çocuğa "İstersen bugün gitmeyelim" mesajı verilmesi ayrılığı daha zor hale getirebiliyor. Kısa, sıcak ve kararlı bir vedalaşma ise çocuğun okulun güvenli bir ortam olduğunu anlamasına yardımcı oluyor. Ebeveynlerin kendi kaygılarını da kontrol altında tutması önem taşıyor. Anne veya babanın endişeli görünmesi, sürekli öğretmeni ya da okulu sorgulaması çocuğun da ortada endişelenecek bir durum olduğunu düşünmesine yol açabiliyor.

#4
Foto - Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak

"Hiç korkma", "Ağlayacak bir şey yok" veya "Bak arkadaşların ağlamıyor" gibi ifadeler iyi niyetle söylense de çocuğun hissettiği duygunun yok sayıldığı hissini oluşturabilir. Bunun yerine "Yeni bir yere başlamak seni heyecanlandırmış olabilir" gibi duyguyu kabul eden ifadeler tercih edilebilir. Çocuğu başka öğrencilerle karşılaştırmak da uyum sürecini olumsuz etkileyebilir. Her çocuğun yeni ortama alışma hızı farklı olduğundan, ilk günden arkadaş edinmesi veya sınıfa hemen adapte olması beklenmemeli. Uyku ve uyanma saatlerinin okul düzenine göre ayarlanması, sabah hazırlıklarının önceden planlanması ve çantanın çocukla birlikte hazırlanması geçiş sürecini kolaylaştırabilir. Okul hakkında olumlu ancak gerçekçi konuşmak da çocuğun karşılaşacağı ortamı daha öngörülebilir hale getirir. İlk günün ardından çocuğu soru yağmuruna tutmak yerine gününü anlatması için alan bırakılması öneriliyor. "Bugün seni en çok ne mutlu etti?" veya "En çok hangi etkinliği sevdin?" gibi açık uçlu sorular iletişimi kolaylaştırabilir. Bazı çocuklar birkaç gün içinde okul düzenine alışırken bazılarının daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Bu süreçte sürekli "Artık büyüdün, ağlamamalısın" şeklinde baskı kurmak yerine çocuğun küçük ilerlemelerini desteklemek daha sağlıklı bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Okula gitmeyi reddetme, yoğun korku, uzun süre devam eden uyku sorunları veya günlük yaşamı belirgin şekilde etkileyen kaygının sürmesi halinde ise ailelerin öğretmen ve okulun rehberlik birimiyle iletişim kurması, gerektiğinde uzman desteği alması öneriliyor. Yapılması Gerekenler Kısa vedalaşın: Kapıda uzayan vedalar veya ağlama anlarında kaygıyı artırmaktan kaçının; net ve sevgi dolu kısa vedalar tercih edin. Gizlice ayrılmayın: Çocuğunuz başka bir şeyle ilgilenirken ona haber vermeden ortamdan kaybolmayın, bu durum güven sarsıntısına yol açar. Gerçekçi olun: Okulu aşırı baskıcı bir disiplin yeri ya da “hiç sorun yaşamayacağınız kusursuz bir masal” gibi anlatarak yanlış beklenti yaratmayın. Soru yağmuruna tutmayın: Okul dönüşü çocuğu “Bugün ne öğrendin?” gibi bunaltıcı sorularla sıkmak yerine dinlenmesine alan tanıyın

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