O ilimizde yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü, köyler suya ve doluya teslim oldu

Ardahan’da etkisini artıran yağışlar kentin farklı noktalarında hasara yol açtı. Posof ilçesinde sel sularının zarar verdiği Alköy-Yeniköy bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.

Posof ilçesinde yağışların etkisiyle bölgede kısa sürede su taşkınları oluşurken, sel sularının yol zemininin alt yapısına zarar vermesi sonucu yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle ulaşımın güvenli şekilde sağlanamayacağı değerlendirilerek, ekipler tarafından yol araç trafiğine kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yol çevresinde güvenlik önlemleri alarak çökmenin boyutunu belirlemek ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Bölgede yeni bir çökme veya taşkın yaşanma ihtimaline karşı kontrollerin sürdüğü bildirildi.

Yollar göle döndü

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından köy yollarında su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.

Dolu yağışı etkili oldu

Ardahan Merkeze bağlı Çağlayık köyünde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Aniden başlayan ve bir süre etkisini sürdüren dolu nedeniyle köyün yolları, tarım arazileri ve açık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.