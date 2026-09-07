Bugün ifade verecek! Davutoğlu için hesap vakti
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakkında soruşturma başlatılan feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Ankara Adliyesi’nde ifade verecek. Saat 15.00’te adliyeye gelmesi beklenen Davutoğlu’na bazı siyasi parti liderlerinin de eşlik edeceği belirtiliyor.
Ankara siyasetinde gözler bugün Ahmet Davutoğlu’nun vereceği ifadeye çevrildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medyada gündeme gelen sözleri nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlattığı Davutoğlu'nun bugün savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
SAAT 15.00'TE ADLİYEYE GELMESİ BEKLENİYOR
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Davutoğlu'nun saat 15.00 sıralarında Ankara Adliyesi'ne geleceği bildirildi.
Davutoğlu hakkındaki soruşturmanın, sosyal medyada yeniden dolaşıma giren ve 2021 yılında Bingöl'de kaydedildiği belirtilen görüntülerdeki sözleri üzerine başlatıldığı açıklanmıştı.
BAŞSAVCILIK RESEN HAREKETE GEÇTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdeki ifadelerin Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirmesi üzerine resen inceleme başlatmıştı.
Yapılan incelemenin ardından Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilmişti.
DAVUTOĞLU ADLİYEDE YALNIZ OLMAYACAK
Siyasi kulislere yansıyan bilgilere göre Davutoğlu'nun Ankara Adliyesi'ne gelişinde bazı siyasi parti liderleri de yanında olacak.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın destek amacıyla adliyeye gelmesi bekleniyor.
GELECEK PARTİSİ SİYASET SAHNESİNDEN ÇEKİLDİ
Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, 2023 seçimlerine Millet İttifakı bünyesinde katılmış ve milletvekili adaylarını CHP listelerinden göstermişti.
Seçimlerin ardından Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasında gündeme gelen birleşme girişimlerinden sonuç alınamamış, daha sonra Saadet Partisi ile TBMM'de ortak grup oluşturulmuştu.
DEVA Partisi'nin de katılımıyla siyasi faaliyetler Yeni Yol çatısı altında sürdürülürken Gelecek Partisi, 29 Temmuz 2026'da siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararını kamuoyuna açıklamıştı.
GÖZLER SAVCILIK İFADESİNDE
Davutoğlu'nun bugün vereceği ifadeyle birlikte soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
Ankara Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından savcılığın soruşturma kapsamında atacağı yeni adımların da netleşmesi bekleniyor.