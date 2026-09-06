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Gündem Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı!
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Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı!

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Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı!

Los Angeles’ta düzenlenen Yahudi-Amerikan Zirvesi’nde, Müslüman karşıtı ve ırkçı söylemleriyle bilinen Mosab Hassan Yousef isimli şahıs alçakça ifadelerle İslam'a ve Müslümanlara saldırdı. Sahnede küstahça konuşan şahıs, "Ben vergi veren bir Amerikalıyım, burada Müslümanları istemiyorum! Defolun kendi ülkenize gidin, bu ülke sizin inancınız olmadan çok daha mükemmel!" diyerek nefret kustu.

ABD'de California eyaleti Demokrat Senatörü Adam Schiff, Yahudilerin bir toplantısında "Müslümanların ABD'den çekip gitmeleri yönünde" yapılan bir çağrıya "Müslüman Amerikalıların toplumun ve ülkenin temel dokusunun bir parçası olduğunu" belirterek tepki gösterdi.

Schiff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Geçen hafta sonu Los Angeles’ta yapılan Yahudi-Amerikan Zirvesi’nde Mosab Hassan Yousef adlı bir şahsın “ABD’de Müslüman istemiyorum. ABD’den defolun gidin.” çağrısına tepki gösteren Schiff, Amerikalıların her inanç ve kökenden geldiğine vurgu yaptı.

 

Schiff, “Müslüman Amerikalılar, topluluklarımızın ve ülkemizin temel dokusunun bir parçasıdır. Müslüman komşularımızın yanındayım ve bu nefret dolu bağnazlığı şiddetle kınıyorum.” ifadelerini paylaştı.

Los Angeles’ta 30 Ağustos’ta yapılan söz konusu zirvede, Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Yousef adlı şahıs sahnede, “Ben vergi veren bir Amerikalıyım, burada Müslümanları istemiyorum. Defolun kendi ülkenize gidin. Bu ülke sizin inancınız olmadan çok daha mükemmel.” şeklinde sözler sarf etmişti.

Yousef’in sözlerinin zirveye katılanlar tarafından tezahüratlarla alkışlanması da “bağnazlık” olarak eleştirilere neden olmuştu.

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