Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Almanya’da iki daire satın aldığı iddiaları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek”in ifade vermesinin yankıları sürüyor.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle ifadesinin içeriğine ilişkin açıklama yapmayan Gökçek, “Savcılığın yaptığı araştırma bitecek, neticeyi alacağız. Kararı merakla bekliyorum. Siyasi hayatım boyunca yüzlerce soruşturma ve inceleme geçirdim. Hepsinden takipsizlik aldım” demişti.

ALNIMIZ AK VİCDANIMIZ RAHAT

CHP’li ABB’nin beceriksizliğini ve şaibeli işlerini perdelemek için yine Melih Gökçek kozunu kullandığını belirten ve eski ihallelerin soruşturulmaya başlandığı yönündeki algı operasyonlarını yorumlayan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Başkanvekili Av. Cengiz Ocakçı yaşananları akit’e anlattı.

350 Mercedes otobüsünün alımında yargılandığını hatırlatan Ocakçı, şunları söyledi: “Savcılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski dosyalarını Melih Bey döneminden istemiş. O dosyaların 1994-2004 yılları arasındaki 10 yıllık dönemi bana ait. O dönemde MAN ve Mercedes’i yarıştırdık. Mercedes, MAN’dan daha ucuza fiyat verdi. Ayrıca yaptığımız her pazarlıkta 15 otobüsü de hibe olarak aldık. Bütün bunlara rağmen ben sanık olarak mahkemeye çıktım. Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldığımızı söyledim hakime.

MOĞULTAY BİLE BULAMADI

Gökçek’le ilgili bir işlem yapılmak isteniyorsa bunun Almanya’da oğluna alındığı öne sürülen daireler üzerinden değil, uzun yıllara yayılan belediye başkanlığı dönemindeki ihale ve dosyalar üzerinden yapılmalı. Yarım yüzyıla yakın bir süre içerisinde imzalamış olduğu ihalelere, dosyalara ve belgelere bakmaları gerekir. Bunların hepsi Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Mansur Yavaş’ın elinde şu anda. 2019’da geldiniz. Bakmadınız mı dosyalara? Hâlâ elinizdeyse inceleyin. Almanya’ya kadar götürülmesi yanlış.

Murat Karayalçın’ın Başbakan Yardımcısı, Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay’ın Adalet Bakanı olduğu zor bir döneminde görev yaptık. CHP’nin koltukta olduğu İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yüzde 50’si bizim dönemimizde işlem gördü. Ama hiçbir şey bulamadılar.

İkinci olay ise Büyük Ankara Kanal Projesi için Karayalçın döneminde para alınmasıyla ilgili. Seçim dönemi olduğu için Ankara’nın kazılmasından korkulmuş. Bu para, bir milli bankaya öğleden önce yüzde 7-8 faizle yatırılmış. Aynı para daha sonra yine aynı bankadan yüzde 15 faizle geri çekilmiş. Ben o dönemde Hukuk Tarifeleri Komisyonu Başkanıydım. Durumu CHP Çankaya Meclis Üyesi Yaşar Demirbulak’a söyledim. O da ‘Hırsızlar yemiş’ dedi. Yüz milyonlarca dolarlık bir paradan söz ediyoruz

AĞAÇ TUTMA GARANTİLİ İHALE

Türkiye’de ilk kez bir ağaçlandırma ihalesini ‘ağaç tutma garantili’ olarak gerçekleştirdik. Bu yöntem kapsamında Ankara’ya dikilen ağaçlar en az bir yıl boyunca takip edildi. Belediyenin çevre düzenleme ve ziraat mühendisleri ile yüklenici firmanın ziraat mühendisleri ağaçların durumunu kontrol etti. Ağaçların tuttuğuna ilişkin rapor hazırlandıktan sonra ödeme yaptık. Parayı da bir yıl sonra ödedik. Yani tutma garantili ihale yaptık. Biz böyle hizmet ettik!”