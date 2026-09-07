Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!
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Seksenler dizisindeki "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde vefat etmesi sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Merhum oyuncu Vural Çelik’in vefatı sonrası verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen yalnızlık sorusuna "Bilmem, başıma gelmesi lazım" diyerek cevap veren Kılıç'ın bu ifadeleri, yaşanan acı kaybın ardından ibret dolu bir detay olarak zihinlere kazındı.
Serhat Kılıç’ın evinde ölü bulunması, Vural Çelik’in vefatının ardından verdiği röportajdaki sözlerini de yeniden gündeme getirdi.
Merhum oyuncu Vural Çelik'in vefatının ardından sanat camiasında başlayan "yalnız bırakılma" ve "iş verilmediği" tartışmaları sürerken mikrofonların uzatıldığı Serhat Kılıç, o dönemde dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu.
Sektördeki kırgınlıkların fani dünya hayatının bir gerçeği olduğunu vurgulayan oyuncu, "Herkesin hayatında küs kaldığı kimseler vardır" diyerek özeleştiride bulunmuş ve yalnızlığı bir "tercih" olarak tanımlamıştı.
BİZZAT “BAŞIMA GELMESİ LAZIM” DEMİŞTİ!
Röportaj sırasında muhabirlerin "Günün birinde yalnızlığınızla yüzleşirseniz korkar mısınız?" sorusu üzerine Kılıç, bizzat "Bilmem, başıma gelmesi lazım" cevabını vermişti. Yıllar önce kendi ağzından dökülen bu net ifadeler, usta oyuncunun acı vedasıyla birlikte hafızalarda buruk bir iz bıraktı.
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