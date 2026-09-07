Sapık dernekler tek tek kapatılsın

Buğra Kardan İstanbul

Batı tarafından fonlanan, seküler zihniyet tarafından desteklenen, toplum ahlâkı ve aile müessesi için tehdit teşkil eden sapkın oluşumlarla mücadeleye hız vermek zorunlu hâle geldi. Dijital ortamlarda, sosyal ağ mecralarında LGBT propagandası yapılmasını önlemek için gerekli her adım atıladursun homo derneklerine kilit vurulması beklentisi güçlendi. Akit’in araştırmalarıyla bu beklentinin haklılığı tescillenirken büyük bir tehlikeye dönüşen sapkın derneklerinin CHP’nin yönetiminde bulunan İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin’de yoğunlaştığı ortaya koyuldu. Adı geçen illerde genç dimağları edepsizlik aşılamaya çalışan Kaos GL’nin, Pembe Hayat LGBTİ’nin, Muamma LGBTİ’nin, 7 Renk’in, Lambada İstanbul LGBTİ’nin, Hevil LGBTİ’nin, Genç LGBTİ’nin, LİSTAG’ın, SPOD’un, Lambada İstanbul LGBTİ’nin, ÜNİKUİR’in faal olduğu belirlendi.

TOPLUMSAL CİNSİYET SAFSATASI

Ayrıca ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ adı altında LGBT’yi meşrulaştırmak için her yolu deneyen 8 derneğin devrede olduğu saptandı. Vahim tabloyu kaygıyla takip eden toplumdan, “Hayâsız akını durdurmanın vakti geldi hatta geçti” görüşü hakim oldu. Aile platformları da homo derneklerinin tek tek kapatılması çağrısında bulundular. LGBT propagandasının, dayatmasının önüne bu şekilde geçilebileceğini vurguladılar. İlgili makamlara, “Çocuklarımıza ve gençlerimize zehir zerk etmek için yarışan sapkın akımların dernek adı altında faaliyet yürütmelerine engel olunsun” diye seslendiler.

LGBT ÖRGÜTLERİNE KİLİT

Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, şunları söyledi: “Bizim çok hassas olduğumuz bir konu var. O da gençliği, aile kurumunu yıkmaya dönük akımlara ve girişimlere karşı mücadele yürütülmesi. Çocuklara ve gençlere yönelik TV yayınlarında, dijital mecralarda cinsiyet değişikliği ve çarpık ilişkileri meşrulaştırma gayretleri ile LGBT yanlısı söylemlerin aşırılaştırıldığı görülmektedir. O nedenle gelişim dönemlerini dikkate almayan, yetişkinlere özgü cinsel eğilimleri ve trans kimliği normalleştiren, çocukları hedef kitle olarak konumlandıran içeriklere karşı hem etkili hem kesin düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bu talep, bireylerin özel yaşamına müdahale amacı taşımamaktadır. Devletin ilgili kurumlarını LGBT örgütlerinin kapatılması, bu yapıları savunan ve teşvik edenlere ağır yaptırımlar uygulanması ve aileyi hedef alan faaliyetlerin etkin denetimi konusunda daha kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu mesele yalnızca bugünü değil, geleceğin Türkiye’sini ve yetişmekte olan nesilleri ilgilendirmektedir. Aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Çocuklarımızı ve ailemizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

KÖKLÜ TEDBİRLER ALMAK ŞART

Türkiye Aile Meclisi ve Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik de şunları dile getirdi:

“Sapkın yapılanmalara karşı daha kararlı mücadele verilmeli. Çocuklarımıza zehir zerk etmeye kalkan bu yapılanmalar kapatılmalı. Homoluğu teşvik eden dernekler, vakıflar, platformlar ortadan kaldırılmalı. Bunların mal varlıklarına el koyulmalı. Sapkınlık propagandasında bulunanlara geçit verilmemeli. Kamuda görev de verilmemeli. Cumhurbaşkanımızın sapkınlıkla savaşını takdir ediyoruz. Ancak yalnız kaldığını görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın strateji, vizyon belgesini de önemli görüyoruz. Ama gerekli yankıyı uyandıramadığını müşahede ediyoruz. Artık yeter! Bir kere İsviçre’ye ait Medeni Kanun’u yürürlükten kaldırmalıyız. Müslüman bir ülkeye böyle Hıristiyan kanununun dayatılmasına anlam veremiyoruz. Artık daha köklü önlemler almak gerektiğine inanıyoruz. Dijital ortamlarda, ekranlarda sapkınlık propagandası yapanlara daha büyük bedeller ödetilmesini savunuyoruz.”