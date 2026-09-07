  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu Yeşilay sahada: Başakşehir’de bağımlılığa karşı topyekûn mücadele olmuştu! A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı! 15 Eylül 2026 BİM aktüel haftanın önerileri kataloğu Süper fesleğen ve karanfili karıştırın: 10 ila 12 yaprağı çiğneyin, her gören yapıyor o sorunlar böyle son buluyor
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım dikkat çekiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım dikkat çekiyor

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biridir ve ani bir şekilde müdahale edilmediğinde inme, kalp krizi ve organ hasarına yol açabilir. Peki tansiyon yükselince ne yapmalı? Aniden yükselen tansiyonu düşürmeye çalışırken yapılan hatalar, durumu daha tehlikeli hale getirebilir. işte daha sağlam olan adımların listesi

#1
Foto - Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım dikkat çekiyor

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biridir ve zamanında müdahale edilmediğinde inme, kalp krizi ve organ hasarına yol açabilir. Peki tansiyon yükselince ne yapmalı? Bu rehberde, ani tansiyon yükselmesinde uygulanabilecek ilk yardım adımlarını, tıbbi müdahale gerektiren durumları ve uzun vadeli kontrol yöntemlerini detaylı olarak bulacaksınız.

#2
Foto - Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım dikkat çekiyor

Kan basıncı, kalbin damarlara pompaladığı kanın damar duvarlarına yaptığı basınçtır. İki değerle ifade edilir: Büyük tansiyon (sistolik): Kalbin kasıldığı andaki basınç Küçük tansiyon (diyastolik): Kalbin dinlendiği andaki basınç Normal değerler 120/80 mmHg civarındadır. Aşağıdaki değerler tehlikeli kabul edilir:

#3
Foto - Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım dikkat çekiyor

Yüksek tansiyon (hipertansiyon): 140/90 mmHg üzeri Hipertansif kriz: 180/120 mmHg üzeri — acil müdahale gerekir Yükselen Tansiyonun Belirtileri Tansiyon yükselirken kişi şu belirtileri yaşayabilir: Şiddetli baş ağrısı (özellikle ensede) Baş dönmesi ve dengesizlik. Kulak çınlaması. Burundan kanama. Görme bulanıklığı. Göğüs ağrısı veya baskısı. Bulantı ve kusma. Yüz kızarması. Kalp çarpıntısı. Önemli: Yüksek tansiyon çoğu zaman sessizdir, bazı insanlar belirti hissetmeyebilir. Bu yüzden düzenli ölçüm şarttır.

#4
Foto - Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım dikkat çekiyor

Tansiyon Yükselince İlk 5 Adım! 1. Sakin Olun ve Oturun Panik stres hormonlarını artırarak tansiyonu daha da yükseltir. Sakin bir ortamda oturun veya uzanın. Ayakları hafif yukarı kaldırın (kalp seviyesinde). Asla dik ayağa kalkmayın, baş dönmesi düşmeye neden olabilir. 2. Derin Nefes Egzersizi Yapın Burundan derin nefes alıp ağızdan yavaşça verin. 5 saniye nefes al, 2 saniye tut, 7 saniye ver şeklinde 5-10 tekrar. Bu pratik otonomik sinir sistemini sakinleştirir, dakikalar içinde tansiyonu düşürebilir. 3. Kafein ve Tuzdan Uzak Durun Kahve, çay, enerji içecekleri ve tuzlu yiyeceklerden kaçının. Bu maddeler tansiyonu daha da yükseltir. 4. Su İçin 1 bardak soğuk su, dolaşımı düzenler ve damar duvarlarını hafifçe gevşetir. Ama aşırıya kaçmayın; büyük miktarlar dolaşımı zorlayabilir. 5. Tansiyonunuzu Ölçün Evde tansiyon aleti varsa 5-10 dakika beklenip ölçüm yapın. Değer 180/120 mmHg üzerindeyse acil servise başvurun. Ne Zaman Acil Servise Gitmeli? Aşağıdaki durumlarda vakit kaybetmeden 112'yi arayın: Tansiyon 180/120 mmHg üzerinde Göğüs ağrısı veya baskısı Nefes alamama hissi Konuşma bozukluğu veya yüzde düşme Kol ya da bacakta uyuşma, güçsüzlük Şiddetli baş ağrısı ve kusma Bilinç bulanıklığı Görmede ani kayıp Doğal Yollarla Tansiyon Düşürme Hafif-orta yükselmelerde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler: Sarımsak Çiğ sarımsak allisin içerir ve damar duvarlarını gevşetir. Günde 1-2 diş çiğ sarımsak yemek düzenli tansiyon kontrolüne yardımcı olur. Zencefil Çayı Antiinflamatuar ve dolaşım düzenleyici. Günde 1-2 fincan zencefil çayı içmek tansiyonu dengeler. Muz Yüksek potasyum içeriği sodyumu vücuttan atar. Tansiyon yüksekliğinde 1 muz yemek dolaşımı rahatlatır. Tarçın Çalışmalar tarçının tansiyonu düşürücü etkisi olduğunu göstermiştir. Yoğurt veya çaya ekleyebilirsiniz. Uzun Vadeli Tansiyon Kontrolü Tansiyonu kalıcı olarak kontrol altında tutmak için yapılması gerekenler: Tuz tüketimini azaltın: Günde 5 gramı geçmeyin Düzenli egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktivite Sağlıklı kilo: Fazla kilo her 1 kg için tansiyonu 1 mmHg artırır Sigara ve alkolden uzak durun Stres yönetimi: Meditasyon, yoga, doğa yürüyüşü Yeterli uyku: Gece 7-8 saat DASH diyeti: Sebze, meyve, tam tahıl ağırlıklı beslenme İlaç kullanıyorsanız düzenli alın Düzenli kontrol: Evde günlük ölçüm, ayda bir doktor kontrolü Tansiyon Hastaları İçin Yaşam Önerileri Evde tansiyon aleti bulundurun Günlük tansiyon günlüğü tutun İlaçlarınızı asla atlayarak veya kesmeden almayın Acil durumda ulaşabileceğiniz bir yakınınız olsun Tıbbi acil durum belgenizi yanınızda taşıyın Sonuç Tansiyon yükselmesi, hafife alınmaması gereken ciddi bir sağlık durumudur. İlk belirtilerde sakin kalıp gerekli adımları atmak, ciddi komplikasyonları önleyebilir. Ancak en iyisi, düzenli yaşam tarzı değişiklikleriyle tansiyonunuzu sürekli kontrol altında tutmaktır. Şüpheli durumlarda mutlaka doktorunuza danışın. Daha fazla sağlık rehberi için ilk yardım ve sağlık kategorilerimizi ziyaret edebilirsiniz. İşte hataların en başında gelen yöntemler , cihazın değerleri 10 ila 20 mm Hg kadar sapmalı göstermesine neden olarak yanlış teşhis veya tedavi süreçlerine yol açabilir. Evde veya klinik ortamda kan basıncı takibi yaparken en sık karşılaşılan hatalı yöntemler şunlardır: Ölçümden Önce Dinlenmemek: Merdiven çıktıktan, yürüdükten veya hareket ettikten hemen sonra ölçüm yapmak tansiyonu yüksek gösterir. Doğru sonuç için en az 5 dakika hareketsiz dinlenmek gerekir. Kolun Pozisyonu ve Seviyesi: Ölçüm yapılan kolun kalp hizasında desteklenmemesi veya aşağı sarkıtılması en yaygın hatalardandır. Kol mutlaka bir masa yardımıyla kalp hizasında tutulmalıdır

#5
Foto - Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım dikkat çekiyor

Yanlış Manşon (Kolluk) Boyutu: Kişinin kol çevresine göre çok dar veya çok geniş manşon kullanılması sonucu doğrudan etkiler. Dar manşonlar tansiyonu yapay olarak yüksek gösterir Ölçüm Sırasında Konuşmak veya Hareket Etmek: Cihaz çalışırken konuşmak, soru yanıtlamak ya da hareket etmek kan basıncı değerlerini anlık olarak yükseltir. Yanlış Oturuş Pozisyonu: Sırtı yaslamadan oturmak, bacak bacak üstüne atmak veya ayakları yere tam basmamak dolaşımı etkileyerek hatalı ölçüme neden olur. Kıyafet Üzerinden Ölçüm Yapmak: Manşonun kalın kıyafetlerin üzerine sarılması ya da yukarı kıvrılan giysinin kolu sıkıştırarak damar akışını engellemesi hatalı sonuç doğurur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü
Dünya

Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü

Hindistan’ın başkenti Delhi’de üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kaldığı 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını..
Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı
Gündem

Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli olan Yeni Partili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un müstehcen ..
İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti
Gündem

İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oylamayla sona erdi. Terör soruşturmaları ve usu..
Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı!
Gündem

Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı!

Los Angeles’ta düzenlenen Yahudi-Amerikan Zirvesi’nde, Müslüman karşıtı ve ırkçı söylemleriyle bilinen Mosab Hassan Yousef isimli şahıs alça..
Ali Karahasanoğlu tarih verdi: Türkiye’nin 3 yeni "altın yumurtlayan tavuğu" geliyor
Gündem

Ali Karahasanoğlu tarih verdi: Türkiye’nin 3 yeni “altın yumurtlayan tavuğu” geliyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, köprü ve otoyolların “satıldığı” yönündeki haberleri sert sözlerle eleştirdi. Mülkiyet devri..
Çorum FK Süper Lig’de siftah yaptı!
Spor

Çorum FK Süper Lig’de siftah yaptı!

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23