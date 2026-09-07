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Yerel Diyarbakır’da acemi sürücü dehşeti!
Yerel

Diyarbakır’da acemi sürücü dehşeti!

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Diyarbakır’da acemi sürücü dehşeti!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi’nde meydana gelen olayda, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan vurdumduymaz bir sürücü dönüş yapmaya çalıştığı esnada seyir halindeki başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada ortalık savaş alanına dönerken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır’da ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, dönüş yaparken başka bir araçla çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza Yenişehir ilçesi Kışla Caddesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, dönüş yaptığı sırada başka bir araçla çarpıştı. Kazada ölen ya da olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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