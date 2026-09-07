  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yapamazsın yıkıma yol açabilir İspanya Başbakanı davet edildi Sánchez'ten Kayseri'deki liseye teşekkür mektubu Dikkat! İstanbul’da 9 saatlik elektrik kesintisi! İşte elektriksiz kalacak o ilçeler Leylek sürüsü kameraya yakalandı! Göç yolculuğunda Eskişehir’de mola verdiler Yeni OVP belli oldu! TROY ve dijital Türk lirası için yeni çalışmalar yürütülecek Radikal değişiklikler geliyor: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor Rezerve yapıldı bile: Beşiktaş Nicolas Raskin'den vazgeçmiyor! Ocak ayında... Sürüş kolaylığı mı, cüzdana düşman mı? Yarım debriyaj gerçeği!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yıkıma yol açabilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yıkıma yol açabilir

Son dönemde dünyada 'mucizevi zayıflama iğneleri' olarak popülerlik kazanan yöntem hızlı kilo vermek isteyenlerin gündemine oturmuş durumda. Kısa zamanda ve zahmetsizce kilo verdirdiği iddia edilen, kullanan kişi sayısının günden güne arttığı iğnelerle ilgili Uzman Diyetisyen Cansu Arslan sandaloz sakızının sindirim sistemi ve metabolizma üzerindeki muhtemel etkilerine dikkat çekti. sandaloz ürünün mide asidini dengelediğini ve bağırsak hareketlerini artırdığını belirtti.

#1
Foto - Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yıkıma yol açabilir

Sandaloz sakızı, sandaloz ağacının gövdesinde veya dallarında oluşan çiziklerden sızan aromatik ve yoğun kıvamlı reçinenin hava ile temas ederek katılaşmasıyla elde ediliyor. Doğal oluşum olan bu reçinenin sakız veya toz halinde yüzyıllardır kullanıldığı biliniyor. Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, son dönemde özellikle zayıflama ve iştah kontrolüne yardımcı olduğu bilinen sandaloz sakızının sindirim sistemi ve metabolizma üzerindeki muhtemel etkilerine dikkat çekti.

#2
Foto - Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yıkıma yol açabilir

Sandaloz sakızı, sandaloz ağacının gövdesinde veya dallarında oluşan çiziklerden sızan aromatik ve yoğun kıvamlı reçinenin hava ile temas ederek katılaşmasıyla elde ediliyor. Doğal oluşum olan bu reçinenin sakız veya toz halinde yüzyıllardır kullanıldığı biliniyor. Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, son dönemde özellikle zayıflama ve iştah kontrolüne yardımcı olduğu bilinen sandaloz sakızının sindirim sistemi ve metabolizma üzerindeki muhtemel etkilerine dikkat çekti.

#3
Foto - Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yıkıma yol açabilir

Sandaloz sakızının midede oluşturduğu kıvamın sindirim süresini uzatabileceğini belirten Arslan, "Midede çözündüğünde oluşturduğu kıvam sayesinde sindirimin daha yavaş ve kontrollü ilerlemesini sağlar. Bu etkisiyle kan şekerindeki ani yükselmelerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve iştah kontrolünü destekler" diye konuştu. "YAĞ DEPOLARININ ENERJİ OLARAK KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRIR" Cansu Arslan, sandaloz sakızının aktif bileşenleri ile muhtemel etkilerinin oldukça dikkat çekici olduğunu belirterek, "Adını sıkça duyduğumuz alan olan zayıflama süreçlerinde ise vücutta oluşturduğu termojenik etki ile vücut ısısını hafifçe yükselterek enerji harcanmasını artırır, yağ depolarının enerji olarak kullanılmasını kolaylaştırır. İdrar söktürücü etkisiyle de vücuttaki yağ yakımı sonrası oluşan atıkların uzaklaştırılma sürecini hızlandırır" dedi.

#4
Foto - Zayıflamak isteyenler bu sakıza koşuyor! Zayıflama iğnesi yıkıma yol açabilir

"DESTEKLEYİCİ BİR YAKLAŞIM OLARAK GÖRMEK GEREKİR" Arslan, sandaloz sakızının fazla tüketiminin olumsuz etkilerine de değinerek, "Sandaloz sakızı tercihen sabah aç karnına 1 nohut büyüklüğünde çiğnenmeli. Üzerine 1-2 bardak oda sıcaklığında su içilmelidir. Daha sert olan formları toz haline getirilip suya karıştırılabilir. İştah kontrolü ve sindirimde olumlu etkileri düşünüldüğünde suya elma sirkesi de eklenebilir. Bal ve limon ile karıştırarak bağışıklık sistemini güçlendirici olarak da kullanılabilir. Tüm bu olumlu etkilerinin yanında sandaloz sakızının fazla tüketiminin baş dönmesi, kusma yapabileceği, mide-bağırsak sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği, özellikle zayıflama konusunda hiçbir besinin tek başına etkili olmadığı unutulmamalıdır. Alerji riskine karşı ilk kullanımda çok düşük bir miktar tercih edilmelidir. Gebeler, emziren anneler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar kesinlikle hekim önerisi almalıdır. Daha çok geleneksel deneyimlerle uzun yıllardır faydaları nedeniyle kullanılan sandaloz sakızını tıbbi bir tedavi yöntemi olarak değil destekleyici bir yaklaşım olarak görmek gerekir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı yardımcısından erken seçim açıklaması! Seçim tarihi öne çekilecek mi?
Gündem

Cumhurbaşkanı yardımcısından erken seçim açıklaması! Seçim tarihi öne çekilecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2027-2029 dönemini kapsayan O..
Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Siyaset

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti. Eş Başkan Hazal Aras, Akkuş’un cenazesinin 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardında..
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…
Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…

MHP'den 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisini..
Askeri yerleşkeye İHA’larla saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Askeri yerleşkeye İHA’larla saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri birliğe insansız hava araçlarından patlayıcılar atılarak düzenlenen saldırının ardından çatışma çıktı. Saldırıda 3 asker hayatını kay..
Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı
Gündem

Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli olan Yeni Partili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un müstehcen ..
Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!
Gündem

Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan!

Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, köprü ve otoyolların işletme hakkının özelleştirilmesine ilişkin tartışmaları bugünkü köşesine taşıdı. Muhale..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23