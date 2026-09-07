Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde! Onlarca kişi yaptı! Vitamin seviyesi yüksek

İnsan sağlığına olumlu etkilerini uzun yıllardır hepimiz biliyoruz. Son dönemlerde yapılan araştırmalarla birlikte, bu besinin insan sağlığına ne denli faydalı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Penn State University’de yapılan son araştırmanın sonucu gösteriyor ki; bu besini tüketen bir bireyin kısa süre içerisinde damarları temizleniyor. Ayrıca kalp krizi riskini de azaltıyor.

Düzenli olarak ceviz tüketmek ya da yağını içmek, özellikle kalp krizi riskini azaltma konusunda oldukça faydalı.

Yapılan araştırmanın sonucu net olarak gösteriyor ki; bir avuç ceviz yenildikten tam olarak 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliği konusunda iyi kan akışına yardımcı olacak seviyede gelişmeler kaydedildi. Unutmayın! Önemli olan düzenli ceviz tüketimi.

Araştırmacı Prof. Dr. Penny Kris Eterton, “Bir avuç cevizi düzenli olarak dört gün yerseniz kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltırsınız” diyor.

Ceviz yağı ise özellikle endotelyal hücrelere etkiyor ve sağlamlıklarını arttırıyor. Bu durumda da kan damarları hizalanıyor ve damarların esnekliği sağlanıyor.

Ceviz tüketmek yalnızca kalp sağlığına değil; kemik sağlığına da olumlu etkir. Aşırıya kaçılmadığı sürece düzenli tüketilen ceviz kemiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ceviz tüketiminin ayrıca cildin elastikliğini arttırdığı ve cilt hücrelerinin canlı kalabilmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

Ceviz içerdiği; linoleik, alfa linoleik, E ve B6 vitaminleri sayesinde sinir sistemi için olumlu etki yapar. Stresle, uyku problemleriyle ve depresyon ile mücadele eden cevizin tüketilmesi gerekmektedir.

Bazı bilim insanları da tükettiğimiz besinin hangi organımıza benzediğine bakıp; böylelikle neye fayda sağlayacağını anlayabileceğimizi ifade ediyor.

Ceviz aynı zamanda diyabet ve kolesterol gibi hastalıkların meydana gelme riskini de düşürür.