  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jamaika tazminat için düğmeye bastı: Kral Charles'a kölelik hesabı Adalet Bakanı Gürlek’ten Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında düğmeye basıldı! 10 kişi gözaltında Reziller, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi! Okulun dibinde “Allah sizi kahretsin” dedirten görüntü Ali Karahasanoğlu tarih verdi: Türkiye’nin 3 yeni “altın yumurtlayan tavuğu” geliyor Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti İran Körfez’de çemberi genişletiyor! Yeni yasak bölge ilan edilecek İDO deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı! Panik anları kamerada 7 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 7 Eylül 1566: Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı (Osmanlı Padişahı)
Kadın - Aile Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde! Onlarca kişi yaptı! Vitamin seviyesi yüksek
Kadın - Aile

Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde! Onlarca kişi yaptı! Vitamin seviyesi yüksek

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde! Onlarca kişi yaptı! Vitamin seviyesi yüksek

İnsan sağlığına olumlu etkilerini uzun yıllardır hepimiz biliyoruz. Son dönemlerde yapılan araştırmalarla birlikte, bu besinin insan sağlığına ne denli faydalı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Farklı vitaminleri olan E ve B6 vitamini dolu cevizin etkisi nedeniyle birçok kişi tarafından yapılan bu yolları denemelisiniz. Konuya ilişkin püf noktalarında dikkat çeken o detaylar...

İnsan sağlığına olumlu etkilerini uzun yıllardır hepimiz biliyoruz. Son dönemlerde yapılan araştırmalarla birlikte, bu besinin insan sağlığına ne denli faydalı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Penn State University’de yapılan son araştırmanın sonucu gösteriyor ki; bu besini tüketen bir bireyin kısa süre içerisinde damarları temizleniyor. Ayrıca kalp krizi riskini de azaltıyor.

Düzenli olarak ceviz tüketmek ya da yağını içmek, özellikle kalp krizi riskini azaltma konusunda oldukça faydalı.

Yapılan araştırmanın sonucu net olarak gösteriyor ki; bir avuç ceviz yenildikten tam olarak 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliği konusunda iyi kan akışına yardımcı olacak seviyede gelişmeler kaydedildi. Unutmayın! Önemli olan düzenli ceviz tüketimi.

Araştırmacı Prof. Dr. Penny Kris Eterton, “Bir avuç cevizi düzenli olarak dört gün yerseniz kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltırsınız” diyor.

Ceviz yağı ise özellikle endotelyal hücrelere etkiyor ve sağlamlıklarını arttırıyor. Bu durumda da kan damarları hizalanıyor ve damarların esnekliği sağlanıyor.

Ceviz tüketmek yalnızca kalp sağlığına değil; kemik sağlığına da olumlu etkir. Aşırıya kaçılmadığı sürece düzenli tüketilen ceviz kemiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ceviz tüketiminin ayrıca cildin elastikliğini arttırdığı ve cilt hücrelerinin canlı kalabilmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

Ceviz içerdiği; linoleik, alfa linoleik, E ve B6 vitaminleri sayesinde sinir sistemi için olumlu etki yapar. Stresle, uyku problemleriyle ve depresyon ile mücadele eden cevizin tüketilmesi gerekmektedir.

Bazı bilim insanları da tükettiğimiz besinin hangi organımıza benzediğine bakıp; böylelikle neye fayda sağlayacağını anlayabileceğimizi ifade ediyor.

Ceviz aynı zamanda diyabet ve kolesterol gibi hastalıkların meydana gelme riskini de düşürür.

 

Bakan Ersoy: Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil! Kazılarımız sürüyor
Bakan Ersoy: Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil! Kazılarımız sürüyor

Kültür Sanat

Bakan Ersoy: Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil! Kazılarımız sürüyor

Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?
Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

Aktüel

Gemi kazası sonrası akut stres tepkisi: Gemiye binmek istemeyen çocuk ve yetişkinler ne yapmalı?

Akciğerleri tertemiz yapıyor: Sigara içenlere öneri! Ciğerlerinizdeki kirli o alanı açıyor... Öyle bir malzeme ki
Akciğerleri tertemiz yapıyor: Sigara içenlere öneri! Ciğerlerinizdeki kirli o alanı açıyor... Öyle bir malzeme ki

Kadın - Aile

Akciğerleri tertemiz yapıyor: Sigara içenlere öneri! Ciğerlerinizdeki kirli o alanı açıyor... Öyle bir malzeme ki

Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir
Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

Aktüel

Bitmeyen sosyal medya akımları neyin habercisi? Temelinde kuşaklar boyu ilgi ve sevgi eksikliği olabilir

Dünyanın en iyi deniz ürünleri seçildi: Listeye Türk mutfağı damga vurdu! Bakın hangi balık en çok yenmiş
Dünyanın en iyi deniz ürünleri seçildi: Listeye Türk mutfağı damga vurdu! Bakın hangi balık en çok yenmiş

Kadın - Aile

Dünyanın en iyi deniz ürünleri seçildi: Listeye Türk mutfağı damga vurdu! Bakın hangi balık en çok yenmiş

Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak
Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak

Kadın - Aile

Çocuğu okula başlayacak ailelere uzmanlardan tavsiye! Uyarı: Uyum sürecini zorlaştırmayın, etkili olacak

Süper meyve aronya bitkisi: Hem sağlık hem ekonomi için üretiliyor! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Süper meyve aronya bitkisi: Hem sağlık hem ekonomi için üretiliyor! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Hayat-Aktüel

Süper meyve aronya bitkisi: Hem sağlık hem ekonomi için üretiliyor! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

 

Sıkı bir cilt için haftada 2 gün için: Tek başına yetmez, sırrı kemik suyu çorbasında! Asırlardır yapılıyor
Sıkı bir cilt için haftada 2 gün için: Tek başına yetmez, sırrı kemik suyu çorbasında! Asırlardır yapılıyor

Kadın - Aile

Sıkı bir cilt için haftada 2 gün için: Tek başına yetmez, sırrı kemik suyu çorbasında! Asırlardır yapılıyor

Yulaflı, tahinli kurabiye tarifi
Yulaflı, tahinli kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Yulaflı, tahinli kurabiye tarifi

Bağırsaklarınızı 1 saatte boşaltın: 10 kilo verin!
Bağırsaklarınızı 1 saatte boşaltın: 10 kilo verin!

Kadın - Aile

Bağırsaklarınızı 1 saatte boşaltın: 10 kilo verin!

Mucize içecek altın süt nedir?
Mucize içecek altın süt nedir?

Kadın - Aile

Mucize içecek altın süt nedir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23