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Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı Beyinde doğal bir 'fren' keşfedildi: Diyabet ve sinir sıkışmasına bağlı Kronik ağrıya karşı tarihi keşif Sigarayı yasaklayan Özgür Özel’e çağrı: Alkolü bırakın ayık kafayla siyaset yapın Suikastçi haine destek veren 10 kişi adliyede: FETÖ yardakçıları hesap veriyor Sezon açıldı, balık tezgahları doldu taştı Kadın kılığına girip 8 yıl kaçtı! Şeytani kurnazlık Kadıköy’de son buldu
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Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

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Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

Yaz aylarında en sevilen tatlılardan biri olan dondurma, bilinçsiz tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabileceği gibi hastalıkları da tetikleyebilir. Konu hakkında konuşan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökdumani, dondurma yerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, hayati uyarılarda bulundu.

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Foto - Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

Yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı dondurma hepimizin severek tükettiği bir tercih. Ancak Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken belirli noktalar olduğunu söylüyor...

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Foto - Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

Dondurmanın yüksek su içeriği sayesinde serinletici bir etkiye sahip olduğunu belirten Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, "Özellikle sıcak havalarda vücudun kaybettiği suyu telafi etmek için tercih edilebilir. Ancak, dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Çok soğuk dondurma tüketimi, boğazda aniden bir soğuk şoku oluşturabilir ve bu da boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, dondurma yerken yavaş yavaş ve küçük lokmalar halinde tüketmek önemlidir" şeklinde konuştu.

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Foto - Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

Dondurmayı tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin miktarı olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Gökduman, "Dondurmanın hemen ardından soğuk su içmek yerine, oda sıcaklığında su içmek boğaz sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Soğuk dondurmanın ardından soğuk su içmek, boğazda ani sıcaklık değişimlerine neden olabilir ve bu durum boğazda tahrişe yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

Opr. Dr. Gökduman, dondurma tüketiminden doğrudan ve ya dolaylı şekilde oluşabilecek rahatsızlıklarla ilgili şunları söyledi: "Farenjit (Boğaz iltihabı): Soğuk yiyeceklerin farenjiti tetiklediğine dair doğrudan bir kanıt yoktur, ancak boğaz iltihabı olan kişiler soğuk yiyeceklerden rahatsız olabilir. Dondurma, farenjit semptomlarını daha belirgin hale getirebilir. Tonsillit (Bademcik iltihabı): Dondurma ve diğer soğuk yiyecekler, bademcik iltihabı olan kişilerde semptomları kötüleştirebilir. Bu, ağrının artması ve yutkunma zorluğu şeklinde ortaya çıkabilir. Soğuk algınlığı ve grip: Dondurmanın kendisi doğrudan soğuk algınlığı veya gribe neden olmaz, çünkü bu hastalıklar virüslerden kaynaklanır. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde soğuk yiyeceklerin tüketimi bazı kişilerde rahatsızlık oluşturabilir ve enfeksiyona yatkınlığı artırabilir. Boğaz tahrişi: Soğuk yiyecekler, özellikle dondurma, bazı kişilerde boğazda tahrişe neden olabilir. Bu, boğaz ağrısını artırabilir veya mevcut bir boğaz enfeksiyonunu daha rahatsız edici hale getirebilir. Mukus üretimi: Süt ürünleri, bazı insanlarda mukus üretimini artırabilir. Artan mukus, boğazda rahatsızlığa yol açabilir ve öksürük veya tıkanıklık semptomlarını kötüleştirebilir." Dondurmanın doğru şekilde ve makul miktarlarda tüketildiğinde keyifli ve serinletici bir tatlı olabileceğini söyleyen Gökduıman, "Ancak, boğaz enfeksiyonları ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları olan kişiler, dondurma tüketimine dikkat etmelidir. Dondurmanın tadını çıkarırken, sağlığınızı da korumayı unutmayın. Yavaş ve kontrollü tüketimle, hem serinliğin hem de sağlığın tadını çıkarabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

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