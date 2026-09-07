Dondurma yerken zehir olmasın: Kaçınılmaz bir risk olabilir... 'Kulak Burun Boğaz' doktoru detayları paylaştı

Opr. Dr. Gökduman, dondurma tüketiminden doğrudan ve ya dolaylı şekilde oluşabilecek rahatsızlıklarla ilgili şunları söyledi: "Farenjit (Boğaz iltihabı): Soğuk yiyeceklerin farenjiti tetiklediğine dair doğrudan bir kanıt yoktur, ancak boğaz iltihabı olan kişiler soğuk yiyeceklerden rahatsız olabilir. Dondurma, farenjit semptomlarını daha belirgin hale getirebilir. Tonsillit (Bademcik iltihabı): Dondurma ve diğer soğuk yiyecekler, bademcik iltihabı olan kişilerde semptomları kötüleştirebilir. Bu, ağrının artması ve yutkunma zorluğu şeklinde ortaya çıkabilir. Soğuk algınlığı ve grip: Dondurmanın kendisi doğrudan soğuk algınlığı veya gribe neden olmaz, çünkü bu hastalıklar virüslerden kaynaklanır. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde soğuk yiyeceklerin tüketimi bazı kişilerde rahatsızlık oluşturabilir ve enfeksiyona yatkınlığı artırabilir. Boğaz tahrişi: Soğuk yiyecekler, özellikle dondurma, bazı kişilerde boğazda tahrişe neden olabilir. Bu, boğaz ağrısını artırabilir veya mevcut bir boğaz enfeksiyonunu daha rahatsız edici hale getirebilir. Mukus üretimi: Süt ürünleri, bazı insanlarda mukus üretimini artırabilir. Artan mukus, boğazda rahatsızlığa yol açabilir ve öksürük veya tıkanıklık semptomlarını kötüleştirebilir." Dondurmanın doğru şekilde ve makul miktarlarda tüketildiğinde keyifli ve serinletici bir tatlı olabileceğini söyleyen Gökduıman, "Ancak, boğaz enfeksiyonları ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları olan kişiler, dondurma tüketimine dikkat etmelidir. Dondurmanın tadını çıkarırken, sağlığınızı da korumayı unutmayın. Yavaş ve kontrollü tüketimle, hem serinliğin hem de sağlığın tadını çıkarabilirsiniz" açıklamasında bulundu.