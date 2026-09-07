Yeşilay sahada: Başakşehir’de bağımlılığa karşı topyekûn mücadele olmuştu!

Başakşehir Yeşilay’ın saha faaliyetlerinde çocuklar ve gençler özel bir yere sahip. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik bağımlılıklardan korunma, sağlıklı yaşam ve farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Başakşehir’de gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam ve Bağımsız Kampüs Çalıştayı da gençlerin sürece doğrudan dahil edildiği çalışmalardan biri oldu. Çalıştayda 18 üniversiteden 100 öğrenci bir araya gelerek üniversite gençliğinin bağımlılıklardan korunması ve sağlıklı yaşam kültürünün güçlendirilmesi konusunda fikir ve çalışmalarını ortaya koydu. Yeşilay’ın gençlere ulaşma yöntemi ise yalnızca seminer ve eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Spor, kamp, kültür ve sosyal faaliyetler de gençlerle iletişim kurmanın önemli araçları arasında değerlendiriliyor. Bu yaklaşımın örneklerinden biri Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası oldu. Başakşehir Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Başakşehir Yeşilay, kurduğu stantla çocuk sporcular, aileler ve ziyaretçilerle bir araya geldi. Etkinlik boyunca sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan korunma konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Çocukların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardan bir diğeri ise Yeşilay Düzce Kampı oldu. 70 kız çocuğunun katıldığı kampta okçuluk, doğa yürüyüşleri, takım oyunları, yarışmalar, el becerisi atölyeleri ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.