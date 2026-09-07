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Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

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Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanı öncesi Ahmet Çakar'dan çarpıcı bir tahmin geldi. Sarı-kırmızılıların Portekiz'de ağır bir yenilgi alacağını savunan Çakar, “3-0, 4-0 veya 5-0” dedi; sezonun geneli için de çarpıcı bir puan hesabı yaptı.

#1
Foto - Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir fikstüre hazırlanan Galatasaray için Ahmet Çakar karamsar bir tablo çizdi.

#2
Foto - Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

Sarı-kırmızılıların orta sahasını yeterli bulmayan Çakar, Sporting karşılaşmasından başlayarak Avrupa'daki sonuçların ağır olacağını öne sürdü.

#3
Foto - Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

“SPORTING YENECEK: 3-0, 4-0 VEYA 5-0” Sporting deplasmanını Avrupa'nın en zorlu maçlarından biri olarak değerlendiren Çakar, tahminini doğrudan skor vererek açıkladı: “Bence Sporting yenecek. 3-0, 4-0 veya 5-0.”

#4
Foto - Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

Çakar bununla da kalmadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört maçından en fazla 1 puan çıkaracağını, toplam puanının ise 5'i geçmeyeceğini savundu. Çakar bununla da kalmadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört maçından en fazla 1 puan çıkaracağını, toplam puanının ise 5'i geçmeyeceğini savundu. “ÖMRÜ HAYATININ EN KÖTÜ SEZONUNU YAŞAYACAK” Çakar'ın en sert çıkışı ise Galatasaray'ın turnuvadaki genel performansına ilişkin oldu: “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ömrü hayatının en kötü sezonunu yaşayacak.” Sarı-kırmızılıların hücum hattına da değinen Çakar, formsuz olsa bile Barış Alper Yılmaz'ın forvette oynaması gerektiğini söyledi. Deniz Gül'ün henüz takıma alışmadığını savunurken, hücum hattında Sane, Leao, Batrakov ve Sara'yı işaret etti. Galatasaray'da yaşanan kas sakatlıklarını değerlendiren Çakar, sorunun futbolcuların kendilerine yeterince bakmamasından veya antrenman yükünden kaynaklanabileceğini söyledi. Özellikle kasık sakatlıklarının tekrarlayabileceğine dikkat çeken Çakar, bir oyuncunun erken sahaya dönmesi halinde daha uzun süreli bir sakatlık yaşayabileceğini savundu.

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