Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçına senaryo yazdı! Çarpıcı tahmini: 5-0 puan hesabı yaptı

Çakar bununla da kalmadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört maçından en fazla 1 puan çıkaracağını, toplam puanının ise 5'i geçmeyeceğini savundu. Çakar bununla da kalmadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört maçından en fazla 1 puan çıkaracağını, toplam puanının ise 5'i geçmeyeceğini savundu. “ÖMRÜ HAYATININ EN KÖTÜ SEZONUNU YAŞAYACAK” Çakar'ın en sert çıkışı ise Galatasaray'ın turnuvadaki genel performansına ilişkin oldu: “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ömrü hayatının en kötü sezonunu yaşayacak.” Sarı-kırmızılıların hücum hattına da değinen Çakar, formsuz olsa bile Barış Alper Yılmaz'ın forvette oynaması gerektiğini söyledi. Deniz Gül'ün henüz takıma alışmadığını savunurken, hücum hattında Sane, Leao, Batrakov ve Sara'yı işaret etti. Galatasaray'da yaşanan kas sakatlıklarını değerlendiren Çakar, sorunun futbolcuların kendilerine yeterince bakmamasından veya antrenman yükünden kaynaklanabileceğini söyledi. Özellikle kasık sakatlıklarının tekrarlayabileceğine dikkat çeken Çakar, bir oyuncunun erken sahaya dönmesi halinde daha uzun süreli bir sakatlık yaşayabileceğini savundu.