Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Maceracı sürücüler geleneksel olarak arazi şartlarında Ford Everest, Toyota Prado ve Isuzu MU-X gibi araçları tercih etmişlerdi; bu modellerin hepsi şasi üzerine gövde yapısı ve seçilebilir düşük vitesli dört tekerlekten çekiş sistemleri sunuyor. XRT Pro, bu özelliklerin hiçbirini taşımıyor; bunun yerine monokok şasi ve isteğe bağlı dört tekerlekten çekiş sistemi kullanıyor. Ancak Hyundai, diğer geliştirmelerin yanı sıra, süspansiyonda bir inçlik yükseltme, arazi lastikleri ve elektronik sınırlı kaymalı arka diferansiyel gibi özelliklerle arazi tutkunlarını cezbetmeyi umuyor ve bu özelliklerin geleneksel bir 4WD ile dört tekerlekten çekişli bir SUV arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu arada Hyundai, XRT Pro'nun sadece geleneksel 4x4 müşterilerine değil, aynı zamanda daha fazla arazi kabiliyeti isteyen mevcut monokok SUV alıcılarına da hitap edeceğini düşünüyor.