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Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

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Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Otomotiv devi Hyundai, eskisinden daha sağlam Palisade XRT Pro modeliyle geleneksel alıcıları kendine çekmeyi umuyor.

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Foto - Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Palisade XRT Pro'nun, daha üst düzey bir odak noktasına ve temel aldığı aracın otomobil benzeri altyapısına sahip olmasına rağmen, popüler şasi üzerine kurulu arazi araçlarından alıcıları kendine çekebileceğini söylüyor. Ürün planlama genel müdürü Jonathan Lam, Sidney'de CarExpert sitesine verdiği demeçte, "Piyasada oldukça benzersiz bir ürün... Potansiyel müşteri profiline dair bir fikrimiz var." dedi. "Aslında, illa ki yüksek şasili, sağlam bir SUV'ye girmeden de, daha çok arazi odaklı pazardan faydalanma fırsatı olduğunu düşünüyoruz." diyen Lam, "Hem geleneksel olarak merdiven tipi şasiye sahip bir SUV isteyen, hem de günlük sürüş kolaylığı açısından yekpare şasiye sahip bir SUV'nin bazı avantajlarına sahip bir araba isteyen tüketiciler var." diye ekledi.

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Foto - Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Maceracı sürücüler geleneksel olarak arazi şartlarında Ford Everest, Toyota Prado ve Isuzu MU-X gibi araçları tercih etmişlerdi; bu modellerin hepsi şasi üzerine gövde yapısı ve seçilebilir düşük vitesli dört tekerlekten çekiş sistemleri sunuyor. XRT Pro, bu özelliklerin hiçbirini taşımıyor; bunun yerine monokok şasi ve isteğe bağlı dört tekerlekten çekiş sistemi kullanıyor. Ancak Hyundai, diğer geliştirmelerin yanı sıra, süspansiyonda bir inçlik yükseltme, arazi lastikleri ve elektronik sınırlı kaymalı arka diferansiyel gibi özelliklerle arazi tutkunlarını cezbetmeyi umuyor ve bu özelliklerin geleneksel bir 4WD ile dört tekerlekten çekişli bir SUV arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu arada Hyundai, XRT Pro'nun sadece geleneksel 4x4 müşterilerine değil, aynı zamanda daha fazla arazi kabiliyeti isteyen mevcut monokok SUV alıcılarına da hitap edeceğini düşünüyor.

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Foto - Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Arazi performansı iyileştirmelerinin ötesinde, XRT Pro ayrıca standart Palisade'in 2 bin kilogramlık limitinden daha yüksek, 2 bin 200 kg'lık daha fazla frenli çekme kapasitesi sunuyor. Ancak bu rakam, büyük arazi SUV rakiplerinin iddia ettiği 3 bin 500 kg'ın oldukça altında kalıyor. Jonathan Lam, "Bazı alıcılar ekstra çekme kapasitesi isterken, diğerleri ise arazilerde sürüş kabiliyeti isteyecek." dedi. "Bu bizim için bir deneme adımı. Bu modelle neler yapabileceğimizi görmeye çalışıyoruz." diye ekledi Lam.

#4
Foto - Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Hyundai'nin iddialı hedeflerine rağmen, Palisade XRT Pro'nun nispeten niş bir model olarak kalması ve Palisade satışlarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturması bekleniyor. Palisade XRT Pro'nun piyasaya sürülmesi, Hyundai'nin Avustralya'da XRT markasını genişletme planının bir parçası olarak öne çıkıyor. Diğer büyük Hyundai SUV'larının XRT Pro versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor; ayrıca mekanik arazi sürüşü geliştirmelerinden fayda görmesi muhtemel olmayan modeller için XRT görünüm paketleri de sunulacak.

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