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Dünya Zulüm devam ediyor! İşgalci İsrail Müslümanların evini böyle yıktı
Dünya

Zulüm devam ediyor! İşgalci İsrail Müslümanların evini böyle yıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Bebek katili İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinli bir ailenin evini yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliğine dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina beldesine baskın düzenledi.

Beyt Hanina'da Filistinli "Ebu Miyale" ailesine ait ev, İsrail yönetimine bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerine ait buldozerlerle yerle bir edildi.

Haberde, İsrail yerel yönetiminin daha önce Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki 5 ev için yıkım kararı bildirdiği, bu evlerden birinin Ceba askeri kontrol noktası yakınında bulunduğu belirtildi.

Ev sahibine, yıkım hazırlıkları kapsamında evini boşaltması için 24 saat süre verildiği aktarılan haberde, daha önce de yıkım bildirimi alan ev sahibinin karara itiraz etmek üzere İsrail mahkemelerine başvurduğu kaydedildi.

 

Filistinlilere ait 4 ev için daha yıkım kararı

Haberde ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesine bağlı Akbat Mahallesi'nde 4 ev için daha yıkım hazırlıkları kapsamında 2 gün içinde boşaltılması yönünde bildirim yapıldığı ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ağustos ayında aldığı 71 yıkım kararıyla Filistinlilere ait 155 yapıyı yerle bir etti. Bu yapılar arasında 47'si meskun, 8'i boş olmak üzere 55 konut bulunuyor.

Yıkımlardan 75'i çocuk, 56'sı kadın olmak üzere en az 200 Filistinli doğrudan etkilenirken, İsrail makamları Filistinlilere ait yapılara ilişkin 44 yıkım tebligatı gönderdi

 

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

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Yorumlar

Bekir KALINSAZLIOĞLU

Ya Rab !!!l siyonist yobaz yahudi insanımsıların ve destekçilerinin ülkelerine girmeyi evlerini işyerlerini yıkmayı onları ıslah etmeyi Sen Müslümanlara nasip eyle !! aminn
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