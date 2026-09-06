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Spor CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Gençlerbirliği
Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Gençlerbirliği

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CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşma Trabzonspor 3 - 0 Gençlerbirliği skoruyla devam ediyor.

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Trabzonspor 3 - 0 Gençlerbirliği

33' Sol taraftan ceza sahasına giren Aral, rakiplerinin arasından kaleyi yokladı top yan direkten geri geldi.

22' GOL! Sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Pina, topu içeri çevirdi. Boş pozisyonda Onuachu, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi ve Trabzonspor 3-0 öne geçti.

19' Sarı Kart: Fabio Henrique Tavares

14' GOL! Salah, penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 2-0 öne geçti.

12' VAR'dan izle uyarısı geldi. Hakem Çağdaş Altay, pozisyonu izlemeye gitti.

10' Trabzonspor'da Nwaiwu yerde kaldı. Bordo-mavili ekip penaltı bekliyor.

5' GOL! Sol tarafta topla buluşan Aral, ortasını arka direğe yaptı. İyi yükselen Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

3' Sarı Kart: Ousmane Diabate

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Tiago, Koita.

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