Şeker hastalığı sinsi ilerliyor: Bu belirtiler varsa sakın ihmal etmeyin! Erken teşhis büyük önem taşıyor

Bu belirtilere dikkat! Yüksek kan şekerinin bazı kişilerde çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini aktaran Geyik, aşırı susama ve sık idrara çıkma, sürekli halsizlik ve sık acıkma, bulanık görme, açıklanamayan kilo değişiklikleri, yaraların geç iyileşmesi, el ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma ile tekrarlayan enfeksiyonların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Boyun ve koltuk altındaki koyulaşma uyarı olabilir! Boyun ve koltuk altı gibi kıvrım bölgelerinde görülen kadifemsi koyulaşmaların da dikkat edilmesi gereken bulgular arasında yer aldığını belirten Geyik, bu durumun tıpta "akantozis nigrikans" olarak adlandırıldığını ve insülin direnciyle ilişkili olabileceğini ifade etti.