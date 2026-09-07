Sigara kullanımı: Sigarayı acilen bırakın! Yalnızlık hissini artırıyor, kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor

“Sigaranın fiziksel sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz ancak sosyal sağlığımız üzerindeki etkisini bilmiyoruz. Önceki araştırmalar yalnızlığın sigara kullanımına yol açtığını öne sürmüştü, fakat sigara kullanımının yalnızlığa neden olup olmadığını inceleyen çok az araştırma yapıldı. Sigara ‘sosyal bir etkinlik’ olarak görülüyordu ancak sigaraya bağlı hastalıkları olan kişilerin giderek daha fazla sosyal izolasyon ve yalnızlık yaşadığını düzenli olarak görüyoruz.” Philip, İngiltere’de yaptıkları önceki çalışmada da benzer bir ilişki tespit ettiklerini, ancak kültürel farklılıkların sonuçları etkilemiş olabileceğini belirtti. “İngiltere’de yaptığımız ilk araştırma, sigara kullanan kişilerin kullanmayanlara göre daha yalnız hale geldiğini gösterdi. Ancak sonuçların kültür ve sosyal normlardan etkilenmiş olması mümkündü. Bu nedenle aynı ilişkinin diğer ülkelerde de görülüp görülmediğini araştırmak istedik.” SOSYAL İZOLASYONUN OLASI NEDENLERİ Araştırma ekibi, sigara kullanımının yalnızlıkla ilişkili olabileceği mekanizmalar üzerinde de durdu. Dr. Philip’e göre, sigaraya bağlı hastalıkların zaman içinde hareket kabiliyetini kısıtlaması, kişilerin sosyal etkinliklere ulaşmasını ve katılmasını zorlaştırabilir. Philip, sigara içilen ve içilmeyen ortamlarla ilgili sosyal normların da bu ilişkide rol oynayabileceğini ifade etti. “Bir diğer olası mekanizma, başkalarının yanında sigara içilmesine ilişkin sosyal normlarla bağlantılı. Kamusal alanlarda uygulanan sigara yasakları ve insanların evlerindeki gayriresmî dumansız ortamlar, bu tür yerleri sigara kullanan kişiler için daha az cazip hâle getirebilir. Bu da sosyal etkileşim fırsatlarını sınırlayabilir.” Araştırmacılar, elde edilen bulguların sigara kullanımının yalnızlık üzerindeki etkisini kesin olarak kanıtlamadığını, ancak iki durum arasındaki ilişkinin Avrupa genelinde tutarlı biçimde görüldüğünü belirtti. UZMANLARDAN SİGARAYI BIRAKMA DESTEĞİ ÇAĞRISI Araştırmaya katılmayan, Avrupa Solunum Derneği Savunuculuk Konseyi üyesi ve İrlanda’daki University College Dublin’de Klinik Profesör olan Prof. Des Cox, bulguların sigara kullanan kişiler için önemli olduğunu söyledi. Cox, sigarayı bırakmak isteyen kişilere destek verilmesi gerektiğini, bu desteğin damgalayıcı bir yaklaşım içermemesi gerektiğini belirtti. “İnsanların sigarayı bırakmasına, onları damgalamadan destek olmak hayati önem taşıyor. Bireysel düzeyden kamu politikalarına kadar bu bulgular, sigaranın fiziksel sağlığa zarar vermesinin yanı sıra psikososyal sağlığın bazı yönlerine de zarar verdiğini gösteriyor. Sigaranın ‘sosyal’ olabileceği düşüncesi sorgulanmalı; çünkü kanıtlar bunun tersini gösteriyor.” Cox, yalnızlığın halk sağlığı açısından önemli sorunlardan biri olduğunu, sigara kullanımının ise değiştirilebilir bir risk faktörü olarak ele alınabileceğini ifade etti. “Yalnızlığın günümüzde en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edildiği bir dönemde bu araştırma, yalnızlık için önemli bir risk faktörü olarak sigara kullanımına işaret ediyor. Üstelik bu, etkili tedavilerin mevcut olduğu bir faktör. Sigara kullanan kişilerin bırakmasına yardımcı olmak ve gençlerin nikotine bağımlı hâle gelmesini önlemek için elimizden geleni yapmalıyız.” Araştırma ekibi, sigaranın fiziksel etkilerinin yanı sıra sosyal ve psikososyal sağlık üzerindeki etkilerinin de kamuoyuna aktarılması gerektiğini belirtti. Çalışmanın bulguları, sigara kullanımı ile yalnızlık arasındaki ilişkinin Avrupa genelinde benzer biçimde görüldüğünü ortaya koydu. Sigara kullanımı, KOAH ve kalp damar hastalıkları gibi birçok kronik ve ölümcül rahatsızlığa doğrudan yol açmaktadır. Sigara kullanımı; KOAH, akciğer kanseri ve kalp krizi gibi pek çok kronik hastalığa doğrudan davetiye çıkarır. Başlıca Zararları ve Neden Olduğu Hastalıklar! KOAH ve Solunum Yolu: Akciğerlerdeki dokuları ve hava yollarını bozarak Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) ve astım benzeri sorunlara yol açar. Kalp ve Damar Sağlığı: Damar iç yüzeyine zarar vererek kalp krizi riskini artırır ve felç riskini tetikler. Kanser Riski: İçindeki zehirli maddeler nedeniyle başta akciğer olmak üzere birçok kanser türünün öncelikli nedenidir.