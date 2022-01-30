Bugün kolay ne yemek yapsam? Bugün ne pişirsem?

Bugün ne yapsam diyenler için farklı tarifler

Tencerede pilav tarifi

Yapımı için malzemeler

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı su ya da et suyu

Tuz

Pilav tarifi nasıl yapılır?

Önce pirinci ayıklayın. Yıkayıp, süzün ve sıcak suda 1 saat kadar ıslatın. Tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Süzdüğünüz pirinçleri ve tuzu katarak tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırın. Tuz pirincin karıştırılırken, kırılmasını önleyecektir. 10 dakika kadar pirinci kavurun. İçine suyu ya da et suyunu sıcak olarak ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak, 1-2 dakika orta ateşte sonra çok kısık ateşte pişirin. Üzerine kalan tereyağını ister eritip, isterse katı olarak karıştırıp kapağı kapalı demlenmeye bırakın. Sıcak servis yapın.

Mustafa Kemalpaşa tatlısı tarifi

Yapımı için malzemeler

Tuzsuz taze koyun peyniri

Un

İrmik

Yumurta

Kabartma tozu

1 litre su

500 gram şeker (isteğe göre 1 kilogram şeker)

Mustafa Kemalpaşa tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Peyniri parçalayarak ezin ve içine yumurtaları kırarak yoğurmaya başlayın. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyerek hamur kıvamına getirin. Hazırlanan hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp tepsiye dizin. Fırına verip 200 - 250 derece ısıda pişirin. Diğer taraftan da bir şu ve şekeri kaynatın. Şerbetiniz kaynayınca pişen tatlıları içine atın. Suyunu çekene kadar kaynatın.

Kuru dolma tarifi

Yapımı için malzemeler

10 adet kurutulmuş patlıcan

10 adet kurutulmuş biber

250 gram kıyma

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı yenibahar

1,5 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

Kuru dolma tarifi nasıl yapılır?

Kuru patlıcan ve kuru biberleri çok yumuşamayacak kadar haşlayıp süzdürün. Bir kaseye kıyma, soğan, pirinç, rendelenmiş sarımsak, nar ekşisi, tüm baharatlar ve zeytinyağını ekleyip güzelce yoğurun. Haşlanmış kuru patlıcan ve biberlere kıymalı harcı doldurun. Kuru patlıcanları ve biberleri tencereye dizin. Ayrı bir sos tenceresinde sıvı yağ ve salçayı kızdırıp tencereye ekleyin. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

Kuru biber dolması tarifi

Malzemeler:

1 bağ kuru biber (22-24 adet)

300 gr kıyma

2 adet orta boy soğan

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

yarım su bardağı zeytinyağı

çeyrek demet maydanoz

tuz

karabiber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı nar ya da sumak ekşisi (varsa koruk suyu)

Sos Malzemesi:

2-3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

sıcak su

Kuru biber dolması nasıl yapılır?

Kuru biberleri ipliğinden sıyırarak çıkarın sıcak su dolu derin bir kap içinde yumuşayıncaya kadar bekletin. Kıymayı karıştırma kasesine alın, üstüne ince kıydığınız soğanları ve sarımsakları ilave edin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci, ince kıydığınız maydanozları da kaseye ekleyin. Karışık domates biber salçasını, zeytinyağını ve isteğe göre nar ekşisini ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyerek iyice karışıncaya kadar yoğurun. Yumuşayan kuru biberleri süzün ve içini çok bastırmadan kıymalı harç ile doldurun. Biberlerin ağzını sıkıştırarak kapatın. Tencereye bir porselen tabağı ters çevirerek koyun ve doldurduğunuz biberleri tencereye dizin. Derin bir kase içinde sosu için salça ve sıcak suyu karıştırın. Tuz ve biber ekleyerek tatlandırın. Kıymalı harçtan artarsa sosa ilave edin. Sosu dikkatlice tencereye dökün, varsa bir ağırlık yoksa bir porselen tabakla dolmaların üstünü kapatın. Kapağı kapalı olarak önce harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte dolmaları pişirin. İsteğe göre üstü için biberli yağ yapın, ılık ya da sıcak olarak servis edin.