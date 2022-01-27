Haşhaşlı tahinli bükme tarifi nasıl yapılır?
Haşhaşlı Tahinli Bükme bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Haşhaşlı tahinli bükme tarifi
Malzemeler
- Yarım su bardağı ılık su
- Yarım su bardağı ılık süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Çeyrek yaş maya
- Yarım yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yumurta akı (sarısı üzerine)
- Aldığı kadar un
İç malzeme;
- 1 kase haşhaş
- 1 çay bardağı tahin
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Biraz dövülmüş ceviz
- Yarım su bardağı toz şeker
Haşhaşlı tahinli bükme tarifi nasıl yapılır?
Un hariç tüm malzemeyi karıştırma kabına koyup karıştırıyoruz. Unu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. 40 dk. mayalandırıyoruz. Hamur mayalanırken iç harcı için olan tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Mayalanınca hamurumuz 7 bezeye ayırıyoruz. Bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açıp her kata iç malzemeden sürüyoruz. En üst hamurumuza sürmüyoruz sadece. Üst üste koyup hafif unladığımız tezgahın üzerinde merdane ile açıyoruz. Yarım cm kalınlığında açtığımız hamuru bıçak yardımıyla 2 cm genişliğinde kesiyoruz. İki tarafından tutup çeviriyoruz, yağladığımız fırın tepsisine doluyoruz. Tamamını bitirince yumurta sarısı sürüp 180° ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Üzeri kızarınca fırından alıyoruz ve pudra şekeri serpiyoruz. Afiyet olsun.