Partisi CHP onay merci Yeni Parti! 7 kocalı Hürmüz müsün Mansur?

Akit TV’nin ekranlarda hakikati haykıran efsane programı "Manşetlerin Dili"nde Gazeteci Ali Karahasanoğlu, gündemi sarsan tespitleriyle siyasi tiyatronun maskesini bir kez daha düşürdü! CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’e de akşamki resepsiyona da gitmeyip soluğu Külliye’de alan Mansur Yavaş’ın kıvırma siyasetini sert sözlerle eleştiren Karahasanoğlu, muhalefetin içine düştüğü trajikomik kaosu gözler önüne serdi.

Partisi CHP iken icazeti Yeni Parti’den almaya çalışan Yavaş’ın bu duruşsuzluğu karşısında Ali Bey adeta patladı: "Yedi kocalı Hürmüz müsün kardeşim sen ya?"

"7 yılı Ankara'ya kaybettirmişsin!" Karahasanoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tokat gibi sorular!

Manşetlerin Dili programında Mansur Yavaş’ın 2019’daki vaatleri ile bugünkü çaresizliği arasındaki uçurumu net bir dille ortaya koyan Ali Karahasanoğlu, Başkentin heba edilen yıllarının hesabını sordu. Karahasanoğlu canlı yayında şu tarihi ifadeleri kullandı: "6 yıl önce seçim meydanlarında 'Ben yapacağım, tasarruf yapacağım' diyordun. Şimdi geldiğin noktada 7 yılı Ankara’ya kaybettirmişsin, 'Efendim işte olmuyor ama merkezi hükümetle de bir şeyler yapmak lazım' diyorsun.

Sen seçime girerken bu sistem yürürlükte değil miydi? Ben bunları siyasetin oynak tavırlarının hayata geçirilmesi olarak görüyorum. Eğer 'Ankara'ya metro sözü verdik ama yapamadık, şimdi AK Parti iktidarının desteğiyle bir şeyler yapmak istiyoruz' diyorsan ona da 'Eyvallah' derim!" Muhalefetin içi boş heveslerini ve Ankara’ya çektirilen çileyi Akit TV ekranlarında bir kez daha tescilleyen Karahasanoğlu, hakikatin sesi olmaya devam etti.